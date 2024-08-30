30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayburt\'ta farkındalık etkinliği düzenlendi

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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Hakları İl Komitesince Cumhuriyet Caddesi'nde stant açıldı, farkındalık etkinliği düzenlendi.

Açılan stantta 30 Ağustos Zafer Bayramına, Malazgirt Meydan Muharebesine ve Büyük Taarruz Zafer Haftasına dikkat çekmek için şiirler seslendiren, savaşları anlatan metinler okuyan Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, tarihi kostümler giyerek farkındalık oluşturdular.

Çocuk Hakları İl Komitesindeki çocuklar, standa gelenlere kazanılan zaferler hakkında bilgiler vererek, farklı bir etkinliğe imza attılar. Komite üyesi çocukların etkinliği çevreden geçenler tarafından takdir toplarken, okunan şiirler milli ve manevi duygulara hitap etti.

Düzenlenen etkinlikte komite üyesi çocuklar, 'Malazgirt'ten, Büyük Taarruz'a Kutlu Zafer Bizimle! 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu olsun' yazılı pankartlarla 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladılar. - BAYBURT