Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Didim\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen törende protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Garnizon Komutanı Ali Eker, zaferin önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'inci Yıl Dönümü Dolayısıyla Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda Çelenk Koyma Töreni Düzenlendi.

Törene, Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Ali Eker, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, İlçe Protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Vatandaşlar katıldı. Tören, İlçe Protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı; Didim Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Ali Eker günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Garnizon Komutanı Eker konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Yüce Türk Milleti olarak bizler, ulusunun bağımsızlık ve ulusal onuru uğruna neleri başarabileceğinin mükemmel örneği olan, Türk tarihine 104 yıl önce, altın harflerle yazılan büyük taarruzu, büyük coşku ile kutluyoruz. Bu Zafer, tarihin her döneminde hür yaşamış yüce Türk Ulusunun, Ulu Önderinin etrafında kenetlendiği, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde 'ya istiklal ya ölüm', parolasıyla sürdürdüğü bir bağımsızlık mücadelesinin zaferidir. Milletimize esareti reva görenlere karşı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan hürriyet mücadelesi zincirinin en önemli halkası, 30 Ağustos Zaferiyle tamamlanmıştır. Bu zaferle, Yüce Türk Milleti, kayıtsız ve şartsız olarak egemenliğini eline almış, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmış, Dumlupınar'da akıttıkları kanla bu semalara yükselen şehit ruhları, Türkiye cumhuriyeti devletinin ebedi muhafızları olarak, yerlerini almışlardır. Bugün, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personel olarak, 104'üncü yıldönümünü kutladığımız bu büyük zaferi oluşturan büyük Türk Milletinin ve ordusunun mensubu olmanın onur ve gururu içinde olduğumuzu, bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bu zaferi takip eden dönemde, yüzlerce yıl kendine özgü devlet geleneğiyle yoğrularak büyümüş, ve bütün çabalara mukabil zaman içerisinde tükenmiş bir imparatorluktan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, en çağdaş yönetim şekli olan cumhuriyet ile idare edilen yeni bir Türk Devleti doğmuştur. Kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Atatürk'ün eşsiz öngörüsü ile belirlediği somut hedefler sayesinde, sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde bugünlere gelmiş ve çağdaş uygarlık hedefine ulaşma yolunda önemli adımlar atmıştır. Türk Ulusu ve onun ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak bizler, 30 Ağustos Zaferi ve bu zaferi oluşturan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağımıza, bizlere emanet edilen bu eseri korumak ve yüceltmek için var gücümüzle çalışacağımıza dair, söz veriyoruz."

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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