34 Afrika Gri Papağanı Doğal Yaşamına Döndü

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Yasa dışı yollarla Afrika'dan İspanya'ya kaçırılan 34 adet Afrika gri papağan, Turkish Cargo tarafından ücretsiz olarak taşınarak, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İspanya'da yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 34 adet Afrika gri papağan ele geçirildi. Yakalanan papağanların yeniden doğal yaşam alanlarına götürülmesi için Turkish Cargo devreye girdi. Yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yapan Wild at Life Derneği, Afrika'dan kaçak yollarla İspanya'ya götürülen gri papağanları kurtarmak için Turkish Cargo ile bir projeye imza attı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki gri papağanları Turkish Cargo ücretsiz taşıdı

Yasa dışı yollarla İspanya'ya kaçırılan Afrika gri papağanları için İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı, Kongo Cumhuriyeti Orman Ekonomisi ve Çevre Bakanlığı, Wild at Life Derneği, Etoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırma Vakfı (FIEB), CITES İdari Otoritesi ve dünyaca ünlü Jane Goodall Enstitüsü (JGI) dahil olmak üzere çeşitli uluslararası otorite ve kuruluşların dahil olduğu bir iş birliği yürütüldü. Turkish Cargo tarafından 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde 34 gri papağanın Adolfo Surez Madrid-Barajas Havalimanı'ndan özel bir kafes ve veterinerler eşliğinde Kongo Point Noire Havalimanı'na ücretsiz taşıması gerçekleştirildi. Papağanlar Tchimpounga Doğa Koruma Alanı'nda gerçekleşecek rehabilitasyon süreçlerini tamamlayarak, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Orta Afrika'daki yağmur ormanlarına özgü Afrika gri papağanları, insan konuşmasını taklit etme yeteneği dolayısıyla en çok ticareti yapılan yabani kuşlar arasında yer alıyor. Bu papağanlar, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında listeleniyor. - İSTANBUL