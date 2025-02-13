34 Afrika Gri Papağanı Doğal Yaşamına Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

34 Afrika Gri Papağanı Doğal Yaşamına Döndü

34 Afrika Gri Papağanı Doğal Yaşamına Döndü

Yasa dışı yolla İspanya'dan kurtarılan 34 Afrika gri papağanı, Turkish Cargo ile doğal yaşam alanlarına taşındı.

13.02.2025 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı yollarla Afrika'dan İspanya'ya kaçırılan 34 adet Afrika gri papağan, Turkish Cargo tarafından ücretsiz olarak taşınarak, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İspanya'da yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 34 adet Afrika gri papağan ele geçirildi. Yakalanan papağanların yeniden doğal yaşam alanlarına götürülmesi için Turkish Cargo devreye girdi. Yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yapan Wild at Life Derneği, Afrika'dan kaçak yollarla İspanya'ya götürülen gri papağanları kurtarmak için Turkish Cargo ile bir projeye imza attı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki gri papağanları Turkish Cargo ücretsiz taşıdı

Yasa dışı yollarla İspanya'ya kaçırılan Afrika gri papağanları için İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı, Kongo Cumhuriyeti Orman Ekonomisi ve Çevre Bakanlığı, Wild at Life Derneği, Etoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırma Vakfı (FIEB), CITES İdari Otoritesi ve dünyaca ünlü Jane Goodall Enstitüsü (JGI) dahil olmak üzere çeşitli uluslararası otorite ve kuruluşların dahil olduğu bir iş birliği yürütüldü. Turkish Cargo tarafından 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde 34 gri papağanın Adolfo Surez Madrid-Barajas Havalimanı'ndan özel bir kafes ve veterinerler eşliğinde Kongo Point Noire Havalimanı'na ücretsiz taşıması gerçekleştirildi. Papağanlar Tchimpounga Doğa Koruma Alanı'nda gerçekleşecek rehabilitasyon süreçlerini tamamlayarak, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Orta Afrika'daki yağmur ormanlarına özgü Afrika gri papağanları, insan konuşmasını taklit etme yeteneği dolayısıyla en çok ticareti yapılan yabani kuşlar arasında yer alıyor. Bu papağanlar, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında listeleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Turkish Cargo, İspanya, Afrika, Çevre, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel 34 Afrika Gri Papağanı Doğal Yaşamına Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 Özgür Özel’den TÜSİAD toplantısına ilişkin değerlendirme Özgür Özel'den TÜSİAD toplantısına ilişkin değerlendirme
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2’si ağır 20 yaralı Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:53:59. #1.13#
SON DAKİKA: 34 Afrika Gri Papağanı Doğal Yaşamına Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.