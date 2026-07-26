40 Yıl Sonra Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

40 Yıl Sonra Buluşma

40 Yıl Sonra Buluşma
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Merkez Ortaokulu 1985-1986 mezunları, öğretmenleriyle duygusal bir buluşma gerçekleştirdi.

Zonguldak Merkez Ortaokulu'nun 1985-1986 mezunları, sınıf öğretmenleri Cumali Dedeoğlu ile 40 yıl sonra aynı çatı altında buluştu. Duygusal anların yaşandığı programda sembolik kep atıldı, sınıf yoklaması yapıldı, yıllar önce kurulan dostluklar yeniden canlandı.

Zonguldak Merkez Ortaokulu'nun 1985-1986 eğitim-öğretim yılı mezunları, 26 Temmuz 2026 Pazar günü Zonguldak Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen anlamlı organizasyonda yeniden bir araya geldi.

18 mezunun katıldığı buluşmanın onur konuğu, öğrencilerinin hayatında derin izler bırakan sınıf öğretmeni Cumali Dedeoğlu oldu. Salona alkışlar eşliğinde giren Dedeoğlu, öğrencileri tarafından ayakta karşılandı. Yılların özlemi sarılmalarla son bulurken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından gerçekleştirilen sınıf yoklamasında isimleri okunan mezunlar yıllar sonra yeniden "Burada!" diye seslendi. Aralarında bugün hayatta olmayan arkadaşları ise saygı, rahmet ve özlemle anıldı. Bu anlamlı anlar, salondakilere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Etkinlikte öğrencilik yıllarına ait fotoğraflardan oluşan nostaljik slayt gösterisi izlendi. Eski fotoğraflar ekrana yansırken kahkahalar, alkışlar ve zaman zaman gözyaşları birbirine karıştı. Katılımcılar, adeta 40 yıl öncesine kısa bir yolculuk yaptı.

Programın en anlamlı bölümlerinden biri ise sembolik kep ve cübbe töreni oldu. Mezunlar, gençlik yıllarında yaşayamadıkları mezuniyet coşkusunu bu kez öğretmenleriyle birlikte yaşayarak hep birlikte kep attı. Bu anlar uzun süre alkışlandı.

Sınıf adına yapılan konuşmalarda, Cumali Dedeoğlu'nun öğrencileri üzerindeki emeği ve bıraktığı iz vurgulandı. Öğretmene duyulan minnet ve vefa duyguları dile getirilirken, bu anlamlı organizasyonun aylar süren hazırlıklarla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Organizasyonun koordinasyonunu yürüten okul müdürü ve mezunlardan Ünal Avcı, "Bugün sadece bir sınıf buluşması gerçekleştirmedik. Kırk yıl önce aynı sıraları paylaştığımız arkadaşlarımızla, bizi yetiştiren öğretmenimizin etrafında yeniden kenetlendik. Bu buluşma; dostluğun, vefanın ve öğretmene duyulan saygının en güzel örneklerinden biri oldu." dedi.

Program sonunda Cumali Dedeoğlu'na plaket ve anı belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak Merkez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 40 Yıl Sonra Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Hadise de Sedat Peker’e özendi Hadise de Sedat Peker'e özendi

16:52
Filenin Sultanları’nın mutluluk gözyaşları
Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları
16:37
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
15:35
Hürmüz Boğazı’nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
15:05
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 17:13:25. #7.13#
SON DAKİKA: 40 Yıl Sonra Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.