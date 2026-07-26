40 Yıl Sonra Buluşma

Zonguldak Merkez Ortaokulu'nun 1985-1986 mezunları, sınıf öğretmenleri Cumali Dedeoğlu ile 40 yıl sonra aynı çatı altında buluştu. Duygusal anların yaşandığı programda sembolik kep atıldı, sınıf yoklaması yapıldı, yıllar önce kurulan dostluklar yeniden canlandı.

Zonguldak Merkez Ortaokulu'nun 1985-1986 eğitim-öğretim yılı mezunları, 26 Temmuz 2026 Pazar günü Zonguldak Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen anlamlı organizasyonda yeniden bir araya geldi.

18 mezunun katıldığı buluşmanın onur konuğu, öğrencilerinin hayatında derin izler bırakan sınıf öğretmeni Cumali Dedeoğlu oldu. Salona alkışlar eşliğinde giren Dedeoğlu, öğrencileri tarafından ayakta karşılandı. Yılların özlemi sarılmalarla son bulurken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından gerçekleştirilen sınıf yoklamasında isimleri okunan mezunlar yıllar sonra yeniden "Burada!" diye seslendi. Aralarında bugün hayatta olmayan arkadaşları ise saygı, rahmet ve özlemle anıldı. Bu anlamlı anlar, salondakilere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Etkinlikte öğrencilik yıllarına ait fotoğraflardan oluşan nostaljik slayt gösterisi izlendi. Eski fotoğraflar ekrana yansırken kahkahalar, alkışlar ve zaman zaman gözyaşları birbirine karıştı. Katılımcılar, adeta 40 yıl öncesine kısa bir yolculuk yaptı.

Programın en anlamlı bölümlerinden biri ise sembolik kep ve cübbe töreni oldu. Mezunlar, gençlik yıllarında yaşayamadıkları mezuniyet coşkusunu bu kez öğretmenleriyle birlikte yaşayarak hep birlikte kep attı. Bu anlar uzun süre alkışlandı.

Sınıf adına yapılan konuşmalarda, Cumali Dedeoğlu'nun öğrencileri üzerindeki emeği ve bıraktığı iz vurgulandı. Öğretmene duyulan minnet ve vefa duyguları dile getirilirken, bu anlamlı organizasyonun aylar süren hazırlıklarla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Organizasyonun koordinasyonunu yürüten okul müdürü ve mezunlardan Ünal Avcı, "Bugün sadece bir sınıf buluşması gerçekleştirmedik. Kırk yıl önce aynı sıraları paylaştığımız arkadaşlarımızla, bizi yetiştiren öğretmenimizin etrafında yeniden kenetlendik. Bu buluşma; dostluğun, vefanın ve öğretmene duyulan saygının en güzel örneklerinden biri oldu." dedi.

Program sonunda Cumali Dedeoğlu'na plaket ve anı belgeleri takdim edildi.