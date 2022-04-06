44 yıldır asırlık saatleri tamir ediyor - Son Dakika
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44 yıldır asırlık saatleri tamir ediyor

06.04.2022 09:58
44 yıldır asırlık saatleri tamir ediyor

Gaziantepli Cengiz Altunbaş, yaklaşık 44 yıldır 100 yıllık saatleri tamir ediyor.

Gaziantepli Cengiz Altunbaş, yaklaşık 44 yıldır 100 yıllık saatleri tamir ediyor.

Cengiz Altunbaş, 6 yaşındayken babasının yanında saat tamirciliğine başladı. Yaklaşık yarım asırdır antika değeri taşıyan 100 yıllık saatleri tamir eden Altunbaş, eski saat tamircisi sayısının gün geçtikçe azaldığını söyledi. Dede, baba mirası eski saatlere hayat vermenin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Altunbaş, eski saatleri tamir etmenin hem zor hem de meşakkatli bir iş olduğunu ifade etti. 80 ila 100 yıllık saatleri tamir ettiklerini belirten Altunbaş, "Şu an 50 yaşındayım, 6 yaşında babamın yanında bu işe başladım. Duvar saati, masa saati, cep saatinde, kol saatlerinde başladım. Antika saatlerin hepsini tamir ediyorum. Müşterilerim var dededen, neneden kalma saatleri var, manevi değeri olduğu için atmıyorlar, onu yaşatmak için bana getiriyorlar. Elimizde eski saatlerin parçaları var. Bulamadığımızda arkadaşlarımızdan temin ediyoruz. Duvar saatleri yarım gün, bazen bir günümüzü alıyor. Ama en güzeli onu hayata döndürmek. Genelde 80-100 yıllık saatler getiriyorlar bize" dedi.

"Sayımız her geçen gün azalıyor"

Antika saat tamircisi ustaların yetişmediğini ifade eden Altunbaş, "Antika saatlerin tamiri zor oluyor. Özveri isteyen bir iştir. Eski saatleri yapan ustalar yetişmiyor. Sayımız çok azaldı. Bu meslek alttan yetişme gerektirdiği için gençler heves etmiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

44 yıldır asırlık saatleri tamir ediyor
44 yıldır asırlık saatleri tamir ediyor
44 yıldır asırlık saatleri tamir ediyor

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 44 yıldır asırlık saatleri tamir ediyor - Son Dakika


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