45 Yıl Sonra Öğrenci Buluşması - Son Dakika
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45 Yıl Sonra Öğrenci Buluşması

45 Yıl Sonra Öğrenci Buluşması
27.07.2025 10:19
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Ali Bölükbaşı, 45 yıl sonra öğrencileriyle Poyrazlı köyündeki şenlikte duygusal anlar yaşadı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde 1978 yılında öğretmenlik yapan Ali Bölükbaşı, tam 45 yıl sonra öğrencileriyle köy şenliğinde bir araya geldi. Yıllar sonra gelen bu buluşma duygusal anlara sahne oldu.

1978 yılında Poyrazlı köyünde sınıf öğretmeni olarak görev yapan emekli öğretmen Ali Bölükbaşı, köyde düzenlenen şenliğe katılarak geçmişin izlerini sürdü. Şenlikte, yıllar önce 1. ve 2. sınıf öğrencileri olan Resul Karaaslan ve Metin Ayhan ile karşılaşan Ali öğretmen, kısa sohbetin ardından diğer eski öğrencileriyle de bir araya geldi.

Ali öğretmenin ilk öğrencilerinden biri olduğunu belirten Metin Ayhan, "Hocam ilk geldiğinde ilk öğrencilerden biri benim. Eğitimi sevme konusunda üzerimizde o kadar etkisi oldu" diyerek duygularını şu sözlerle dile getirdi: "İlkokuldan mezun olduktan sonra Devlet Parasız Okuluyla okuma imkanımız oldu, üniversiteyi bitirdik, kimimiz mühendis kimimiz iş insanı oldu. Hocamı hiç unutmadım. 45 yıl boyunca hep aklımdaydı, ismini hiç unutmadım. Buraya geldiğinde enteresan olan şey 45 yıl hiç görüşmeyişimize rağmen hocam beni hem ismen hem şeklen unutmadı beni tanıdı. İçimizde birbirimize karşı o kadar büyük bir sevgimiz vardı. 45 yıl boyunca hocam nerede, ne yapıyor diye düşündüm. Hiç görüşme imkanımız olmadı. Şimdi gerçekten çok mutlu olduk."

Ali öğretmeni görünce büyük mutluluk yaşadığını ifade eden eski öğrencilerden Resul Karaaslan ise şunları söyledi: "Ali Bey ile bizim tanışmamız rahmetli eşi akrabamızdı o şekilde tanıştık, sonradan öğretmenin olduğunu öğrendim. Çok mutlu oldum. Öğretmenimiz bize vatana millete hayırlı evlatlar olmamız öğütlerinde bulundurdu. Biz de ona göre çalıştık hocamızın bize verdiği öğütler sayesinde 1999 yılında da buradaki ilk şenliği hep birlikte birleşerek kurduk."

Ali Bölükbaşı, 1978 yılında Poyrazlı köyünde öğretmenliğe başladığını belirterek, eğitim hayatına dair şunları söyledi: "Eğitim enstitüsü mezunuyum. Burada iyi bir eğitim vererek En az 80 öğrencim fakülte bitirmiştir ve onlarla da her zaman gurur duyarım. Hep götürdüğüm büyük sınavlarda hiç fire vermezdik. Devlet Parasız Yatılı sınavları gibi. Şimdi hepsi birer meslek sahibi. En az 150-200 öğrencim öğretmen. Hepsi beni severlerdi. Yozgat merkezde de 20 yıl çalıştım en az 80 öğrencinin doktor. 1978 yılında buraya öğretmen olarak atandım. Bu mutlu günlerinde, 45 yıl sonra bu öğrencilerimle görüşmek onları tanımak için geldim. Onları gördüm mutlu oldum. Onlarla bu güzel günlerinde beraber olmaktan ayrı mutluluk ve gurur duydum. Burayı kendi köyüm gibi gördüm. Herkes beni çok sever ben de onları gerekli şekilde onları yetiştirdim. 45 yıl sonra öğrencilerimle buluştum görüştüm ayrı ayrı kucakladım, sevdim."

Ali öğretmen, şenlikte karşılaştığı öğrencileriyle tek tek sarılarak hasret giderdi. Etkinliğin sonunda öğrencileri, öğretmenlerine Çerkes dilinde sevgi sözleri söyleyerek alkışlarla teşekkür etti. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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