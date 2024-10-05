56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Yeni Hizmet Binasını Açtı - Son Dakika
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Yerel

56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Yeni Hizmet Binasını Açtı

56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Yeni Hizmet Binasını Açtı

Erzincan'da 56. Bölge Eczacı Odası'nın yeni hizmet binası açılış töreni, Vali Hamza Aydoğdu ve yerel protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Aydoğdu, eczacıların sağlık alanındaki önemine vurgu yaptı.

05.10.2024 10:28  Güncelleme: 10:30
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56. Bölge Erzincan Eczacı Odası yeni hizmet binası açılış töreni Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, 56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Başkanı Burak Sarıkaya ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşma yapan Vali Aydoğdu, "İnsanın sağlığı, hayattaki en büyük hazine gibidir; kaybedildiğinde önemi çok daha derinden anlaşılır. ' Sağlık, varlığın en büyük sermayesidir.' İşte bu sermayeyi koruyan, güçlendiren ve toplumun refahını artıran en önemli meslek gruplarından biri de eczacılardır. Sizler, her bir reçeteye şifa katarken, aslında toplumun sağlıklı bir geleceğe adım atmasına vesile oluyorsunuz." şeklinde konuştu.

Hizmet binasının açılış konuşmalarının ardından Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri yeni hizmet binasını gezdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Yeni Hizmet Binasını Açtı - Son Dakika

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