61 yıllık mezar taşı, şehidiyle birlikte Tokat'a geldi

07.05.2026 13:09  Güncelleme: 13:11
Iğdır'da 61 yıl boyunca kimsesizler mezarlığında bulunan şehit Onbaşı Duran Öztürk'ün naaşıyla birlikte mezar taşı da memleketi Tokat'a getirildi.

Iğdır'da 1965 yılında askerlik görevini yaptığı sırada şehit olan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle kimsesizler mezarlığına defnedilen şehit Onbaşı Duran Öztürk'ün naaşı, 61 yıl sonra memleketi Tokat'ta düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır'dan mezar taşı da geldi

Yıllar boyunca Iğdır'daki mezarında kalan şehit Duran Öztürk'ün naaşı, yapılan girişimlerin ardından Tokat'ın Yazıtaşı köyüne getirildi. Şehit için memleketinde düzenlenen törene protokol üyeleri, askeri erkan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende dualar edilirken, Iğdır'dan getirilen mezar taşı da yeni kabrinin başına yerleştirildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bundan daha mutlu bir şey yoktur"

Tören sonrası konuşan şehidin oğlu Halit Öztürk, yıllar sonra babasının memleketine kavuşmasının hem buruk hem de gurur verici olduğunu söyledi. Öztürk, "61 yıl sonra hem sevinçliyim hem de hüzünlüyüm. Valimiz ve komutanlarımıza çok teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun. Bundan daha mutlu bir şey yoktur, olamaz da" dedi.

"Bir babam olduğunu yeni bildim"

Şehidin kızı Keziban Öztürk ise yıllarca babasının mezarına uzak kaldıklarını belirterek, "Bir babam olduğunu yeni bildim. Uzak yerdeydi gidip gelemiyorduk. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Mutlu ve huzurluyuz"

Şehit torunu Ahmet Çınar Öztürk de sürece destek veren yetkililere teşekkür ederek, "Ben şehit torunuyum. Öncelikle Jandarma Alay Komutanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir ziyaret esnasında durumumuzdan bahsetmiştik, o da sağ olsun yardımcı oldu. Mutluyuz ve huzurluyuz. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

61 yıl sonra memleket toprağına kavuşan şehit için düzenlenen tören, yapılan duaların ardından sona erdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

