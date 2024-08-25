Yerel

8 asırlık Sudan Koyun Geçirme Yarışları renkli görüntülere sahne oldu

8 asırlık Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinlikleri Denizli'de heyecanla gerçekleştirildi

DENİZLİ - 8 asırdır devam eden ve 851'inci kez düzenlenen "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" renkli görüntülerle tamamlandı.

Denizli'nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesinde gerçekleştirilen "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" gerçekleştirildi. UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi'nde yer alan yarışma 851'inci kez gerçekleştirildi. Yarışma için özel olarak koyunlarını süsleyen çobanlar renkli görüntülere neden oldu. Sudan koyun geçirmek için hızla toprak alandan gelen çobanlar önce kendileri suya atladı. Daha sonra çıkardıkları seslerle koyunlarının da suya atlamasını bekleyen çobanlardan bazıları başarılı oldu. Bazı çobanlar ise gösterdikleri tüm çabaya rağmen koyunları suya atlamayı başaramadı.

Yarışmada Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu adına yarışan Sadık Koçan'ın koyunu Karaoğlan birinci, Fevzi Akdağ'ın Aliş isimli koyunu ikinci, Zekeriya Karakoç'un Mor şimşek isimli koyunu ise üçüncü olurken, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini protokol üyeleri verdi.