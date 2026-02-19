84 Yaşında Hafızlık Birincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

84 Yaşında Hafızlık Birincisi

84 Yaşında Hafızlık Birincisi
19.02.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafızlık Yarışması'nın Beyşehir etabında 84 yaşındaki Mevlüt Şanal birinci oldu. Tebrikler!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sağlamak ve hıfzını pekiştirmek isteyen vatandaşlara destek olmak amacıyla ülke genelinde düzenlenen Hafızlık Yarışması'nın Beyşehir İlçe Etabı tamamlandı.

Diyanet personeli olmayan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen yarışmada 84 yaşındaki Mevlüt Şanal, ilçe birincisi oldu. Beyşehir ilçe müftüsü Enes Aktaş tarafından ilçe birincisi Mevlüt Şanal'a hediye verildi. Hafızlık müessesesinin korunup yaşatılmasının büyük önem arz ettiğini belirten Aktaş, azmi ve gayretiyle örnek bir başarı sergileyen Mevlüt Şanal'ı tebrik ederek Konya İl Etabı için başarılar diledi. İlerlemiş yaşına rağmen gösterdiği azimle örnek olan Şanal'ın başarısı, yarışmaya katılanlar ve izleyenler tarafından takdirle karşılandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yerel Haberler, Beyşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 84 Yaşında Hafızlık Birincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Dikeç’in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyat listesi Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama

17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 18:13:59. #.0.5#
SON DAKİKA: 84 Yaşında Hafızlık Birincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.