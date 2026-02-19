84 Yaşında Hafızlık Birincisi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sağlamak ve hıfzını pekiştirmek isteyen vatandaşlara destek olmak amacıyla ülke genelinde düzenlenen Hafızlık Yarışması'nın Beyşehir İlçe Etabı tamamlandı.

Diyanet personeli olmayan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen yarışmada 84 yaşındaki Mevlüt Şanal, ilçe birincisi oldu. Beyşehir ilçe müftüsü Enes Aktaş tarafından ilçe birincisi Mevlüt Şanal'a hediye verildi. Hafızlık müessesesinin korunup yaşatılmasının büyük önem arz ettiğini belirten Aktaş, azmi ve gayretiyle örnek bir başarı sergileyen Mevlüt Şanal'ı tebrik ederek Konya İl Etabı için başarılar diledi. İlerlemiş yaşına rağmen gösterdiği azimle örnek olan Şanal'ın başarısı, yarışmaya katılanlar ve izleyenler tarafından takdirle karşılandı. - KONYA