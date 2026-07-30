90 Yaşındaki Merdane Teyze Yalnız Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

90 Yaşındaki Merdane Teyze Yalnız Değil

90 Yaşındaki Merdane Teyze Yalnız Değil
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşova Kaymakamlığı, Merdane Albayrak'a barınma ve sosyal hizmet desteği sağlayacak.

Amasya'nın Taşova ilçesinde tapusunu devrettiği oğluyla yaşadığı hukuki süreç sonunda yıllardır yaşadığı evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 90 yaşındaki Merdane Albayrak ile ilgili çıkan haberler üzerine Taşova Kaymakamlığı, Albayrak'ın yalnız bırakılmayacağını, ihtiyaç duyulması halinde barınma ve sosyal hizmet desteği sağlanacağını açıkladı.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde evine gelen icra görevlisinin evi boşaltması için 10 gün süre vermesi üzerine "Bu yaştan sonra nereye gideyim?" diyerek yetkililerden yardım isteyen 90 yaşındaki Merdane Albayrak'ın sözleri yürekleri burkmuştu. Yaşlı kadın, tapusunu devrettiği oğluyla yaşadığı hukuki süreç sonunda yıllardır yaşadığı evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Konuyla ilgili Taşova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde teyzemizin ikamet ettiği ev ile evin bulunduğu taşınmazın 20.09.2006 tarihinde oğluna devredildiği, oğlunun söz konusu taşınmazı daha sonra 12.05.2011 tarihinde kardeşine devrettiği tespit edilmiştir. Devam eden süreçte aile fertleri arasında veraset yoluyla kendilerine intikal eden taşınmazların paylaşımı ve satışı konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı, bugün gelinen tahliye sürecinin de bu aile içi uyuşmazlıktan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Taşınmazın mevcut maliki olan oğlu tarafından teyzemizin tahliyesine yönelik hukuki süreç başlatılmıştır. Teyzemizin ve kızlarının kaymakamlığımıza başvurması üzerine taraflarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilmiş, aile içi uzlaşmanın sağlanması amacıyla yoğun girişimlerde bulunulmuştur. Ancak tüm çabalara rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. Süreç, yargı ve icra mercilerince yürütülen hukuki bir süreçtir. Taşova Kaymakamlığı olarak aile içi uzlaşmanın sağlanması amacıyla girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sürecin sonu ne olursa olsun teyzemiz hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacak, ihtiyaç duyulması halinde devletimizin ilgili kurumlarınca barınma ve sosyal hizmet desteği sağlanacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 90 Yaşındaki Merdane Teyze Yalnız Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Master Chef’in ustaları Eren Kaşıkçı’ya duygu dolu sözlerle veda etti Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti
Çanakkale Boğazı’nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu Çanakkale Boğazı'nda dev gemi karaya oturdu, trafik çift yönlü durduruldu
Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu Altay Bayındır, önünü kesen minik taraftarla geleceğine dair konuştu
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını

17:43
Her şey yeniden başlıyor Beşiktaş’a Salah transferinde yeni umut
Her şey yeniden başlıyor! Beşiktaş'a Salah transferinde yeni umut
17:37
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi
17:26
Henüz birkaç yıl önce Avrupa’daydılar Ligden çekildikleri açıklandı
Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden çekildikleri açıklandı
16:56
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
Adaletten kaçamayacak: Çocukları taciz edip yaşlı adamı döven saldırgan yeniden gözaltına alındı
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 17:53:00. #7.13#
SON DAKİKA: 90 Yaşındaki Merdane Teyze Yalnız Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.