ABB Başkanı Yavaş: "(Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olayları) 2025 yılı için kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız" - Son Dakika
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ABB Başkanı Yavaş: "(Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olayları) 2025 yılı için kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız"

ABB Başkanı Yavaş: "(Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olayları) 2025 yılı için kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarını amansız bir şekilde kınıyor, suçluların adalet önünde hesap vermesini...

10.10.2024 22:25
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ABB Başkanı Yavaş: "(Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olayları) 2025 yılı için kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarını amansız bir şekilde kınıyor, suçluların adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Bu konuda akademisyenler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir çalıştay düzenleyip, 2025 yılı için kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde desteklemek ve donanımlı bir eğitim sunmak amacıyla açtığı 'Çocuk Etkinlik Merkezleri' ailelere de destek olmayı hedefliyor. Sincan 100. Yıl, Susuz, Gölbaşı, Pursaklar, Serhat, Beytepe ve Demetevler bölgelerinde hizmet verecek olan yeni etkinlik merkezlerinin açılışı, ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı törenle yapıldı. Başkan Yavaş, bu açılışlarla birlikte Başkent'te 29 etkinlik merkezi bulunduğunu dile getirdi. Bu sayının en az 100'e ulaşmasını hedeflediklerini aktaran Yavaş, "Bu ay içerisinde 3 yeni merkezi daha açıyoruz. Şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz. Sosyal yardım alan ailelere ise çok cüzi bir ücretle hizmet vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımız sadece ailelerin değil aynı zamanda toplumumuzun en kıymetli varlıklarıdır. Onların gözlerinde parlayan umut bizlere daha iyi bir yarın inşa etme sorumluluğu hazırlıyor" diye konuştu.

"Yabancı dil eğitiminden güzel sanatlara kadar birçok alanda eğitim veriyor"

Hizmete sunulan merkezlerin 36-66 aylık çocuklar için uygun olduğunu kaydeden Yavaş, "Bu merkezler yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda bir sevgi, dayanışma ve öğrenme mekanıdır. Bu merkezlerimiz dar gelirli ailelerin eğitime erişemeyen çocuklarına yönelik olup, yabancı dil eğitiminden güzel sanatlara kadar birçok alanda eğitim veriyor" ifadelerini kullandı.

"2025 yılı için kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız"

Son zamanlarda dijital mecraların çocuklar için çok tehlikeli olduğunu aktaran Yavaş, "Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarını amansız bir şekilde kınıyor, suçluların adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Bu konuda akademisyenler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir çalıştay düzenleyip, 2025 yılı için kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız. Ayrıca aralık ayında geniş katılımlı bir ulusal çocuk sempozyumu düzenleyeceğiz. Sevgili aileler burada sizlere de çok iş düşüyor. Çocuklarınızda fark ettiğiniz olumsuz durumlar için 7 gün 24 saat belediyemize başvurabilirsiniz. Aile yaşam merkezlerindeki yetkililere başvurabilirsiniz. Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmalarımızla her zaman yanınızdayız. Eylül ayından beri 984 çocuğumuz bu merkezlerden faydalandı ve aktif kayıtlı bugünkü öğrenci sayımız 900'e ulaştı" açıklamasında bulundu.

"Bağımlılıkla mücadele kursu veriyoruz"

Çocukları bekleyen en büyük tehlikenin uyuşturucu olduğunu kaydeden Yavaş, "Neredeyse ilkokul çağlarına kadar inmiş kötü niyetli şahıslar, çocukları uyuşturucu bağımlısı yapmak için her fırsatı değerlendiriyor. Bu nedenle kadın aile yaşam merkezlerimizde de bağımlılıkla mücadele kursu veriyoruz. Böyle bir şey yakınınızda, komşunuzda olduğu takdirde lütfen bunları saklamayın. En azından ne yapabileceğiniz ve çözüm yolu konusunda mutlaka kadın aile merkezlerimizdeki uzmanlarla görüşün" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Mansur Yavaş, Ankara, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABB Başkanı Yavaş: '(Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olayları) 2025 yılı için kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız' - Son Dakika

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