ABB'den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama - Son Dakika
Üye Girişi

ABB'den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama

17.05.2022 21:49

- ABB'den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası çerçevesinde Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda "Karate Şenliği" düzenledi.

- ABB'den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası çerçevesinde Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda "Karate Şenliği" düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan şenliğe, 200'den fazla sporcu katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 200'den fazla sporcuyu "Karate Şenliği"nde buluşturdu.

Genç sporculardan nefes kesen performans

Elvankent Aile Yaşam Merkezi, Osmanlı Aile Yaşam Merkezi ve Batıpark Çocuk Kulübü üyesi 208 sporcu şenlikte nefes kesen performanslara imza attı. Başkentli gençleri spor yapmaya teşvik etmeye yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirten ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası dolayısıyla 200 sporcu katılımıyla 'Karate Şenliği' düzenledik. Başkanımız Mansur Yavaş'ın herkes için spor anlayışıyla bu tür spor faaliyetlerimiz artarak devam edecek."

Gençlerin spora olan ilgisinden ve şenliğe katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Sercan Yiğit de, "Osmanlı AYM, Elvankent AYM ve Batıpark Çocuk Kulübü'ndeki karate üyelerimizden 208 sporcu burada spor müsabakası gerçekleştirdi. Çocukları ve gençleri bu tür şenliklerle bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.

ABB'den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama
ABB'den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama
ABB'den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama
ABB'den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama

YORUMLAR
500
Samsun'da Tütün İskelesi'nde flyboard gösterisi sunuldu Samsun'da Tütün İskelesi'nde flyboard gösterisi sunuldu Datça'da 'Gençlik Yürüyüşü' yapıldı Datça'da 'Gençlik Yürüyüşü' yapıldı
Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABB'den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:31 Eve gelen kuryenin uzattığı boş kağıdı imzaladı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi
20:29 Uçurumdan denize atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 22:05:11. #1.13#
SON DAKİKA: ABB'den 19 Mayıs haftasına özel sporlu kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement