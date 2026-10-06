ABD Adalet Bakanlığı 40 kişiyi iddia edilen suçlarla vatandaşlıktan çıkarmak istiyor

ABD Adalet Bakanlığı, sonradan Amerikan vatandaşı olan 40 kişinin işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılması için dava açtı.

ABD'de yetkililer, sonradan Amerikan vatandaşı olan kişilerin vatandaşlıklarının alınmasına imkan tanıyan ve nadiren başvurulan yasaların kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyor. ABD Adalet Bakanlığı, sonradan Amerikan vatandaşı olan 40 kişinin işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılması için dava açtı. Savcılık tarafından dün yapılan açıklamada, vatandaşlıktan çıkarılması istenen kişilerin kara para aklama, çocuklara yönelik cinsel istismar, vize sahtekarlığı ve vergi kaçakçılığı dahil çeşitli suçlarla itham edildiğine ve söz konusu 40 davanın, Başkan Donald Trump döneminde bu kadar kısa bir süre içinde sunulan en yüksek sayıda vatandaşlığın iptali talebi olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu vatandaşlıktan çıkarma taleplerinin Ağustos ayı sonu ile Ekim ayı başı arasındaki dönemde yapıldığı vurgulandı.

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, "Bugünkü açıklama, modern tarihteki en kapsamlı vatandaşlık iptali girişimini temsil ediyor. Adalet Bakanlığı, Başkan Trump'ın liderliğinde, ulusal güvenliğimizi korumak ve Amerikan halkını güvende tutmak amacıyla vatandaşlık iptali sürecini kullanmaya devam edecektir" dedi.

İki kişi Çin'e casuslukla suçlanıyor

Vatandaşlıktan çıkarılması talep edilen 40 kişi arasında Meksika, Pakistan, Çin ve Sierra Leone gibi ülkelerden ABD vatandaşlığı alanlar bulunuyor. Söz konusu kişilerin vatandaşlık almaya çalışırken kendileriyle ilgili suç eylemlerini ve diğer gerçekleri gizlemekle suçlanıyor. Suçlu bulundukları kararların çoğunun, vatandaşlık yeminlerini ettikten sonra verildiği ifade ediliyor. Listede bulunan iki kişi, aynı zamanda Çin adına casusluk yapmakla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı, bu kişilerin vatandaşlık kazanmadan önce işledikleri bu suçların, "iyi bir karaktere" sahip olmadıklarını gösterdiğini ve bu nedenle vatandaşlık başvurularının reddedilmesi gerektiğini savunuyor.