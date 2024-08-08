ABD, İran\'ı İsrail\'e karşı saldırıyı yeniden değerlendirmeye zorluyor

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ABD medyasına konuşan ismi açıklanmayan yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İran'ı İsrail'e karşı büyük çaplı saldırıyı yeniden değerlendirmeye zorlamak için Orta Doğu müttefikleriyle birlikte çalıştığını belirterek, Tahran'ın saldırıyı yeniden değerlendirebileceğini iddia etti.

İran'ın İsrail'e düzenlemesi beklenen büyük çaplı saldırının ne zaman olacağı merak konusu olurken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor. ABD başta olmak üzere tüm dünyadan gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılırken, bölgedeki çatışmaların yayılmasından endişe ediliyor. ABD'li ismi açıklanmayan yetkililer Politico'ya yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İran'ı planlarını yeniden değerlendirmeye zorlamak için Orta Doğu müttefikleriyle birlikte çalıştığını aktardı. Yetkililer, "İran İsrail'e karşı büyük çaplı saldırıyı yeniden değerlendirebilir" iddiasında bulundu. Yetkililer, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkisini olayda hiçbir İranlının ölmemesi nedeniyle yeniden gözden geçirmesi için uyarıldığını belirtti. Tahran yönetiminin İsrail'e bir yanıt vereceğine inandıklarını ifade eden yetkililer, bu yanıtın daha ölçülü ve hemen yapılmayabileceğini aktardı.

CNN'den "Hizbullah İsrail'e İran'dan bağımsız saldıracak" iddiası

ABD'li yayın kuruluşu CNN, konuyla ilgili 2 kaynağa dayandırdığı haberinde Hizbullah'ın İsrail'e yönelik beklenen İran yanıtından bağımsız olarak harekete geçeceğini iddia etti. Kaynaklardan biri, Hizbullah'ın İran'dan daha hızlı bir şekilde saldırıya hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde bir saldırı başlatmayı hedeflediğini aktardı. İkinci kaynak ise, İran'ın aksine Lübnan'ın İsrail ile sınır komşusu olması nedeniyle Hizbullah'ın herhangi bir işaret vermeden saldırı başlatabileceğini söyledi. İran ile Hizbullah'ın potansiyel bir saldırı konusunda iş birliği yapıp yapmayacağının ise belirsiz olduğunu kaydetti. - WASHINGTON