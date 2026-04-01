ABD, Orta Doğu'ya 3. Uçak Gemisini Gönderdi

The Wall Street Journal gazetesi, USS George H.W. Bush uçak gemisi ve beraberindeki taarruz grubunun Orta Doğu'daki diğer ABD uçak gemileri USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford'a katılmak üzere ABD'den ayrıldığını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Washington yönetiminin Orta Doğu'ya 3'üncü uçak gemisini gönderdiği iddiasını gündeme taşıdı. Hükümet yetkililerine dayandırılan haberde, USS George H.W. Bush uçak gemisi ve beraberindeki taarruz grubunun Orta Doğu'daki diğer ABD uçak gemileri USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford'a katılmak üzere ABD'den ayrıldığı bildirildi. Bu hamleyle ABD'nin bölgedeki uçak gemisi sayısının 3'e çıkacağı vurgulandı. USS George H.W. Bush uçak gemisinin, çamaşırhane bölümünde çıkan yangının ardından Yunanistan'ın Suda Körfezi'nde ikmal, yakıt dolumu ve onarım işlemlerinden geçen ve daha sonra Hırvatistan'ın Split liman kentine ulaşan USS Gerald R. Ford'un yerini alacağı aktarıldı. Filodaki diğer uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un ise halihazırda Umman Denizi'nde faaliyet gösterdiği hatırlatıldı.

ABD Donanması yola çıktığını doğruladı

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, USS George H.W. Bush uçak gemisinin "planlı bir görevlendirme" kapsamında Salı günü ülkenin Virginia eyaletindeki Norfolk Deniz Üssü'nden ayrıldığı doğrulandı. Buna rağmen, Nimitz sınıfı dev uçak gemisinin varış noktası açıkça belirtilmedi.

Nükleer güçle çalışıyor

Orta Doğu'ya konuşlandırılması beklenen H.W. Bush uçak gemisinin, yaklaşık 333 metre uzunluğa ve 100 bin tondan fazla ağırlığa sahip olduğu biliniyor. Gücünü iki nükleer reaktörden alan geminin, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan 20 yılı aşkın bir süre görev yapabildiği belirtiliyor. - WASHINGTON