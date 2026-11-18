ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sivil havacılık altyapısında meydana gelen ve ülke genelinde havacılık faaliyetlerini etkileyen arıza hakkında "Yaşananların temel nedeni konusunda henüz net bir bilgimiz yok. Sistemimize aşırı yük bindiren o yönlendirici cihaza (router) tam olarak ne olduğunu öğrendiğimde, bunu sizinle kesinlikle paylaşacağım" açıklamasında bulundu.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, gazetecilere cuma günü sivil havacılık altyapısında meydana gelen ve ülke genelinde havacılık faaliyetlerini etkileyen arıza konusunda değerlendirmelerde bulundu. Arızanın kesin nedeninin hala bilinmediğini aktaran Duffy, "Yaşananların temel nedeni konusunda henüz net bir bilgimiz yok. Hepinize söz veriyorum ki; sistemimize aşırı yük bindiren o yönlendirici cihaza tam olarak ne olduğunu öğrendiğimde, bunu sizinle kesinlikle paylaşacağım" şeklinde konuştu.

"İstihbarat ortaklarım siber saldırı olmadığını söylüyor"

Yaşanan arızanın siber saldırıdan kaynaklandığı yönündeki iddialara da değinen Duffy, "Bir siber saldırıya maruz kaldıysak bunu da sizinle paylaşacağız. Ancak tüm istihbarat ortaklarım bana durumun böyle olmadığını söylüyor" diye konuştu. Duffy, söz konusu yönlendiricinin 69'uncu kurulumunun gerçekleştirildiğini ve önceki 68 kurulumda herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Bu kurulumda ise yayın yapmaya ve ağımıza aşırı yük bindirmeye başladı" dedi.

"Yapay zeka iddiaları asılsız"

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan arızada yapay zekanın rol oynadığı yönündeki spekülasyonların asılsız olduğunu belirtti.

ABD'de yaşanan altyapı arızası hava ulaşımını felç etmişti

ABD'de cuma günü sivil havacılık altyapısında meydana gelen bir arıza nedeniyle ülke genelinde kalkışlar geçici olarak durdurulmuş, yaşanan gelişmeden binlerce uçuş etkilenmişti. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, Arkansas eyaletinin El Dorado kentindeki bir FAA tesisinde gerçekleştirilen yönlendirici değişikliğinin ardından Teksas eyaletinin Amarillo kentindeki başka bir tesiste de sistemin aşırı veri akışı nedeniyle sorun yaşadığını belirtmişti. Söz konusu cihazın diğer hava trafik kontrol merkezlerindeki yönlendiricilere aşırı veri göndererek sistemleri yük altında bıraktığını aktaran Duffy, daha önce binlerce kez sorunsuz şekilde gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında bu kez neden sorun yaşandığının henüz belirlenemediğini ifade etmişti.