ABD ve Ekvador'dan uyuşturucu kartellerine ortak operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve Ekvador'dan uyuşturucu kartellerine ortak operasyon

04.03.2026 05:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Güney Komutanlığı, Ekvador ordusu ile uyuşturucu kartellerine karşı ortak operasyon başlattı.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador ordusu ile birlikte ülkedeki "terör örgütü" olarak tanımlanmış uyuşturucu kartellerine karşı ortak operasyon başlatıldığını duyurdu.

İran eksenli güvenlik endişeleri devam ederken, ABD ordusundan yeni bir operasyon açıklaması daha geldi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador ordusu ile birlikte ülkedeki "terör örgütü" olarak tanımlanmış uyuşturucu kartellerine karşı operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyonun Latin Amerika ve Karayipler'deki uyuşturucu ile mücadele kararlılığını yansıttığı belirtilerek, "ABD ve Ekvador, yarımküre genelinde uzun süredir terör, şiddet ve yolsuzluğa yol açan narko-teröristlerle mücadele etmek için kararlı adımlar atıyor" denildi. Açıklamada, "Ekvador Silahlı Kuvvetleri'nin bu mücadeleye olan sarsılmaz bağlılıklarını, ülkelerindeki narko-teröristlere karşı gösterdikleri cesaret ve kararlılığı takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD ve Ekvador'dan uyuşturucu kartellerine ortak operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
https:www.haberler.comdunyatarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi https://www.haberler.com/dunya/tarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi/
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

05:28
Savaşta 5. gün ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran’dan 500 füzeyle misilleme geldi
Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi
05:17
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
05:06
Savaş sürerken rota Türkiye’ye çevrildi O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
04:41
CIA’in İran planı deşifre oldu Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
CIA'in İran planı deşifre oldu! Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
00:47
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası
"Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
00:25
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 06:22:52. #7.12#
SON DAKİKA: ABD ve Ekvador'dan uyuşturucu kartellerine ortak operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.