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Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Öğrencileri SANKO Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Öğrencileri SANKO Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, Müdür Yardımcısı Hatice Uğur ile öğretmenleri Zekeriya Durmaz, Zümra Korkmaz ve Ömer Koruyan eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette üniversitenin fakülteleri ve eğitim-öğretim süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Öğrencileri SANKO Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti
25.12.2023 - 12:44,
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Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, Müdür Yardımcısı Hatice Uğur ile öğretmenleri Zekeriya Durmaz, Zümra Korkmaz ve Ömer Koruyan eşliğinde SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Burcu Bağcı, Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Güzel, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Necdet Aytaç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Polat, Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Baş, üniversitenin eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin bilgiler verdi.

Öğrenciler üniversitenin imkanlarını yerinde görüyor

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar, tıp fakültesi akademik kadrosu, faaliyetleri ile proje çalışmalarını anlatarak, teorik olduğu kadar uygulamalı eğitimin önemine vurgu yaptı.

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Necdet Aytaç ise üniversitenin kendi hastanesi olmasının öğrencilere ve eğitime sağladığı katkıları ile üniversitenin farklılıklarına ve avantajlarına değindi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu da bölümün en önemli amacının bireyin ve toplumun sağlığını korumak, iyileştirmek ve geliştirmek için çözüm odaklı "diyetisyenler" yetiştirmek olduğunu anlattı.

Mezun olduktan sonra mesleğin çalışma alanlarına ilişkin bilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı ise diyetisyen olarak akademik alanda yükselmek isteyen mezunlar için üniversitede Beslenme ve Diyetetik alanında tezli yüksek lisans programı olduğunu ifade etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Güzel, öğrencilerin bölüme sayısal puanla girebileceklerini, dört yıllık eğitim sonunda hemşire unvanına sahip olacaklarını söyledi.

Hemşirelik mesleğinin doğuşu ile ilgili bilgiler paylaşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emine Baş da hemşirelerin hastanelerde klinik hemşiresi, başhemşire, eğitim hemşiresi, ameliyathane hemşiresi, diyabet hemşiresi vb. olarak çalışabildiğini hatırlatarak, "Hastane dışı Aile Sağlığı Merkezlerinde, KETEM'ler de okullarda, iş yerlerinde, yaşlı bakım evleri gibi halk sağlığı hemşireliğinin alanlarında da çalışabilmektedirler" diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Polat, öğrencilerin bilimsel çalışmalar ve sosyal-kültürel faaliyetler içerisinde yer almaları sağlanarak, sadece eğitimde değil kişisel gelişimlerine katkı sunduklarını hatırlattı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Burcu Bağcı ise fizyoterapistlik mesleğinin kendi içinde özelleşme alanları olduğuna dikkat çekti.

Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü Sema Tavşancıl, öğrencilere sosyal imkanlar, puanlar ve sıralamalar, Laboratuvar Personeli Özlem Topçu ise son teknolojiyle donatılmış laboratuvar hakkında açıklama yaptı.

Ziyaret, öğrencilere hediye takdimi sonrası fotoğraf çekimiyle son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Öğrencileri SANKO Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika


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