Abdullah Güler, Sırrı Süreyya Önder\'i Hastanede Ziyaret Etti

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. Önder'in durumu hakkında konuşan Güler, "İlk günden daha iyi bir seviyeye gelmesini memnuniyet ile karşılıyoruz. Taşıdığı misyon ve halkımız, toplumumuz nezdinde bıraktığı güzel bir hatıra var. Herkes de Sırrı beyi o şekilde hatırlıyor. İnşallah tez zamanda aramıza kavuşur ve yeniden mecliste birlikte çalışmaya devam ederiz" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Siyasilerin Önder'e ziyaretleri de sürüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Önder'i hastanede ziyaret edip durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Burada DEM Parti milletvekillerimiz ve aile ile de görüştük. Ben tekrar TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda iyileşir ve mecliste yeniden aramıza döner. Büyük bir rahatsızlık fakat herkes ümidini koruyor. İlk günden daha iyi bir seviyeye gelmesini memnuniyet ile karşılıyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı durumlar meydana gelebilir fakat şu anda ilk zamanki kriz durumu daha gelişim kaydediyor. Tabii risk durumu ve doktorlarla beraber 5 günlük bekleme süresi önemli bir durum. Bekleyeceğiz, dua edeceğiz. Kızının da dediği gibi Sırrı bey dirençli bir insan. İnşallah bu sıkıntıyı da atlatacaktır. Ülkenin birçok kesiminden insanla temas ettiğimde Sırrı bey için hem üzülüyorlar hem de dualarını ifade ediyorlar. Taşıdığı misyon ve halkımız, toplumumuz nezdinde bıraktığı güzel bir hatıra var. Herkes de Sırrı beyi o şekilde hatırlıyor. İnşallah tez zamanda aramıza kavuşur ve yeniden mecliste birlikte çalışmaya devam ederiz. Cumhurbaşkanımız da gün içerisinde sürekli süreci takip ediyor. Dönem dönem AK Parti Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Halit Yerebakan Hocamız biliyorsunuz çok önemli bir kalp cerrahı. Kendisi üzerinden de sürekli bilgi alıyor. Biraz önce ben de Halit Hocamız ile konuştum. Kendisi de zaten buraya gelecek sürekli irtibat halindeler. Ülkemiz ve devletimiz tüm imkanları ile beraber gereken her desteği veriyoruz. Tabii burada duaya da çok büyük bir ihtiyaç var" diye konuştu. - İSTANBUL