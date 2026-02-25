Acı Biber Mutluluk Hormonu Artırıyor

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, "acı biberin mutluluk hormonlarını artırdığını" belirterek, "Acı biber bu konuda gerçekten çok önemli olan yiyeceklerimizden bir tanesi. Salatanıza koyun, yemeğinize koyun ki bu sizin biraz mutluluğunuzu arttırsın" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Temel, yaptığı açıklamada, acı biberin içerdiği kapsaisin maddesinin mutluluk hormonlarını artırarak stresin azalmasına yardımcı olduğunu söyledi. Acı biber tüketildiğinde vücudun ağrıya karşı endorfin salgıladığını, bunun da rahatlama ve keyif hissi oluşturduğunu belirten Temel, bununla birlikte reflü ve ülser gibi rahatsızlığı olanların acı biberi dikkatli tüketmesi gerektiğini ifade etti.

Temel şunları söyledi:

"Ramazan ayımızda akşama kadar oruç tutuyoruz, susuz kalıyoruz, çaysız kalıyoruz. Bu size bir mutsuzluk, karamsarlık gibi şeyler verebilir. Manevi iklimimiz ne kadar güçlü olsa da yavaş yavaş vücudun da bu uykusuzluğa alışması gerekecek, işte yeme içmemizden azaltmamıza alışması gerekecek. Allah bu konuda mutsuzluğu telafi edecek yiyecek ve içeceklerimizi de vermiş. Bunlardan bir tanesi acı biber. Acı biberi çoğu insan çok sever. Sevmeyenler de var ama seven insanlara dikkatli baktığınız zaman alınlarından terin aktığını görürsünüz. ve çok tatlı tatlı konuşmaya başlarlar. Aslında burada vücutta bir şeyler oluyor demektir. Bunun için de en önemli şey acı biberlerde, kapsaisin diye bir kimyasal madde var. O kimyasal maddeyi aldığımız zaman vücutta hemen böyle bir acı olduğu için orada bir ağrı falan meydana gelir. Dilinizde uyuşmalar meydana gelir, ter meydana getirir. Vücut, bir ağrı olduğunu algılar ve 'Bu ağrıyı yok etmem lazım' der. O zaman hemen endorfin salgılanmaya başlar. Bir rekabet başlıyor ve tabii ki endorfin bunu yendiği zaman, endorfin mutluluk hormonları da verir ve insanlar böyle bir rahatlama moduna geçer."

"Ne yerseniz ya da ne içerseniz, fazlası her zaman zararlıdır"

Yaşadığımız problemler, dünyadaki problemler, öğrencilere de söylüyorum, sınavda stres yaptınız, zayıf aldınız. Akşam gidin acı biberli bir yemek yiyin, mutluluk hormonlarınız biraz artsın. Acı biber bu konuda gerçekten çok önemli olan yiyeceklerimizden bir tanesi. Salatanıza koyun, yemeğinize koyun ki bu sizin biraz mutluluğunuzu arttırsın. Yan etkisi de olabilir. 'Bende ülser var, reflü var' dediğiniz zaman o zaman dikkat edeceksiniz. Yediğiniz zaman az yiyeceksiniz. Çok fazla yediğinizde, ne yerseniz ya da ne içerseniz, fazlası her zaman zararlıdır. Doz ayarlamasını yapmamız lazım."