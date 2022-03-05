Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı - Son Dakika
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Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı

05.03.2022 17:58

- Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açık havada maske zorunluğunun kaldırılmasının ardından Zonguldak'ta vatandaşlar maske kullanımına devam ediyor.

- Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı

ZONGULDAK - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açık havada maske zorunluğunun kaldırılmasının ardından Zonguldak'ta vatandaşlar maske kullanımına devam ediyor.

12 -18 şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarında 902, 52 ile üst sıralarda yerini koruyan Zonguldak'ta açık alanda maske kullanımını kaldırılmasının ardından tedbiri elden bırakmak istemiyor. Açık havada maske kullanımının kaldırılmasının ardından Zonguldak'ta bazı vatandaşlar maske takmazken bazı vatandaşlar ise kullanmaya devam etti.

Açık havada maske zorunluluğun devam etmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz Pınarıcık, "Bence maske kısıtlaması devam etmesi lazım. Çünkü virüs sayısı, vaka sayısı, ölü sayısı gittikçe artıyor. Arttıkça maske çıkartılıyor. İlk korona virüs vakaları çıktığında rakamlar bu kadar yüksek değildi. O zaman sıkı tedbirler alınıyordu. Şimdi ise maske kalktı maskelerin yaz mevsimine kadar kalkmaması gerekiyordu. Caddelerde maske takanlar da var takmayanlarda var. Bazı arkadaşlarım zorunluluk kalktı sende takma diyor. Vaka sayıları çok yüksek bence serbest olamamalı en azından yaz ayına kadar devam etmeliydi" şeklinde konuştu.

Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı
Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı
Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı
Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı
Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı
Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı
Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı
Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı

YORUMLAR
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YENİ KARARI YANLIŞ YORUMLAYANLAR OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASINA YOL AÇIYOR YENİ KARARI YANLIŞ YORUMLAYANLAR OTOBÜSTE MASKE TARTIŞMASINA YOL AÇIYOR Bazı vatandaşlar maske takmayı bırakmamakta kararlı, esnaf ise satışlarda şimdiden düşüş olduğunu söylüyor Bazı vatandaşlar maske takmayı bırakmamakta kararlı, esnaf ise satışlarda şimdiden düşüş olduğunu söylüyor

Bilim Kurulu Toplantısı, Fahrettin Koca, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Açık havada maske zorunluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı - Son Dakika


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