Adaletin Sessiz Neferleri Günü Kutlandı - Son Dakika
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Adaletin Sessiz Neferleri Günü Kutlandı

Adaletin Sessiz Neferleri Günü Kutlandı
16.06.2026 10:04
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Anamur'da ceza infaz personeli günü etkinliği yapıldı, başarılı personele plaket verildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde 'Adaletin sessiz neferleri' olarak bilinen ceza infaz personellerinin günü kutlanırken, çeşitli alanlarda derece giren ve başarılı olanlara plaket ile teşekkür belgesi verildi.

Ceza infaz hizmetlerinin etkin, güvenli ve insan odaklı bir anlayışla yürütülmesinde önemli görevler üstlenen ceza infaz personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekmek, mesleki dayanışmayı güçlendirmek ve kurumsal aidiyet bilincini artırmak amacıyla 2026 yılı itibarıyla kutlanmaya başlanan "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü" kapsamında Anamur T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kutlama programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz'ın kutlama mesajları katılımcılarla paylaşıldı. Ardından ceza infaz teşkilatının misyonunu ve kurum faaliyetlerini konu alan tanıtım filmi izlendi. Program kapsamında ceza infaz kurumlarının tarihçesine ilişkin sunum gerçekleştirilirken, Kurum İkinci Müdürü Burhan Tunçkıran tarafından kaleme alınan "Adaletin Sessiz Neferleri" isimli şiir de büyük beğeni topladı.

Başsavcı Çatlı: "Ceza infaz personeli adalet zincirinin en önemli halkalarından biri"

Programın açılış konuşmasını yapan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, ceza infaz personelinin hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesinde ve adalet hizmetlerinin eksiksiz şekilde yerine getirilmesinde üstlendiği kritik role dikkat çekti. Başsavcı Çatlı konuşmasında, adaletin yalnızca mahkeme kararlarıyla değil, verilen hükümlerin insan onuruna saygılı ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde infaz edilmesiyle tam anlamıyla tecelli ettiğini ifade etti. Ceza infaz personelinin adalet zincirinin en önemli halkalarından birini oluşturduğunu vurguladı. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin yalnızca kurum güvenliğini sağlamakla kalmadığını belirten Çatlı, hükümlü ve tutukluların eğitim, iyileştirme ve topluma yeniden kazandırılma süreçlerinde de önemli sorumluluklar üstlendiklerini söyledi.

Büyük bir özveri, sabır ve görev bilinciyle çalışan personelin toplum huzuru ve kamu güvenliğinin teminatlarından biri olduğunu da kaydeden Çatlı, konuşmasının sonunda görevi uğruna fedakarlık gösterirken hayatını kaybeden ceza infaz personelini rahmet ve minnetle andı.

Daha sonra söz alan Anamur Kaymakamı Kemal Duru'da günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ceza infaz personelinin devletin adalet anlayışını, disiplinini ve kamu hizmeti sorumluluğunu temsil eden önemli bir görev ifa ettiğini aktaran Duru tüm personelin gününü tebrik etti.

Programın devamında İnfaz ve Koruma Memuru Halil İbrahim Karademir'in de yer aldığı müzik grubu tarafından dinleti sunuldu. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen etkinliğin ardından görevde yükselme sınavlarında başarı gösteren personele, örnek davranışlarıyla öne çıkan çalışanlara, çeşitli sportif faaliyetlerde kurumlarını başarıyla temsil eden personele ve emekliye ayrılan personellere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Program, protokol üyeleri ve personelin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi, günün anısına pasta kesimi ve ikramların ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adaletin Sessiz Neferleri Günü Kutlandı - Son Dakika

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