Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Karataş Belediye Başkanı Adayı Ali Bedrettin Karataş'ın Seçim Ofisi'nin açılışına katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Karalar, ilçelerde seçim ofisi açılışlarına katılarak, kentin dört bir yanında Adanalılarla buluşmaya devam ediyor. CHP Karataş Belediye Başkanı Adayı Ali Bedrettin Karataş'ın Seçim Ofisi'ni açan ve ardından bazı köyleri ziyaret eden Karalar, gittiği yerlerde halka seslendi.
Karataş'ın Oymaklı, Helvacı, Sirkenli, Kesik, Adalı, Bebeli, Bahçe ve Tuzla köylerinde halkın ilgi gösterdiği Karalar, köy sakinleriyle sohbet etti. Üreticilerin, esnafın, muhtarların, gençlerin ve kadınların taleplerini dinleyen Karalar, yaptıkları ve yapacakları hizmetleri anlattı.
Siyasi ayrım, bölge ayrımı, oy hesabı yapmadan Adana'yı ve Karataş'ı tarihinde görmediği hizmetlerle buluşturduklarını söyleyen Karalar, sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, Çatalan'dan su getirme, arıtma tesisi, su isale hatları döşeme, asbestli boruların değişimi, çiftçilere destek, balıkçılara malzeme desteği, dezavantajlı gelir grubuna dahil öğrencilerin yararlanacağı ücretsiz kurs merkezi gibi sayısız hizmeti Karataşlılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
"BU HALK KİM SAMİMİ, KİM YAPMACIK BİLİR"
Karalar, halkın gönlüne yaptıkları hizmetlerle girdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Bu halk kim samimi, kim yapmacık bilir. Adana'da bir belediye başkanı ilk kez alt geçit inşa etti. 3 alt geçit yaptık, 5 yeni bulvar yaptık, 321 iş makinesi, 111 otobüs satın aldık, 3 milyon tona yakın asfalt döktük. Yılda iki kez borçlanan bir belediyeden, tek kuruş borçlanmadan tüm bu işleri yapabilir hale dönüştük. Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz de aralıksız devam ediyor. İşte mucizenin resmi bu."
Karataş'a hizmetin artarak devam edeceğini de aktaran Başkan Karalar, "Biz borcu olmayan çok güçlü bir belediye olduk. Karataş'ta ve Karataş'ın köylerinde işimiz bitmedi. Bizim nihai hedefimiz Karataş'ı bir cazibe merkezi haline getirmek" diye konuştu.
"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM OTOGARI YENİLEYECEĞİZ"
Konuşmasında Otogar Projesi'ne de değinen Karalar, uluslararası başarı ödülüne sahip bir mimarlık firmasına Otogar Projesi'ni yaptırdıklarını ancak projenin AKP ve MHP oyları ile Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde reddedildiğini aktardı.
Zeydan Karalar, "Kendileri projeye ret oyu verdi ama şimdi otogarın yapılmamasıyla ilgili beni eleştiriyorlar. Oysa projeyi reddeden kendileri. Halkımız bunu biliyor. Biz önümüzdeki dönem otogarı yenileyeceğiz" diye konuştu.
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