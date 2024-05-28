Adana'da Liseli Gençler Kürek Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'da Liseli Gençler Kürek Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Adana\'da Liseli Gençler Kürek Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde antrenman yapan liseli gençler, Okullararası Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde birinci, kızlarda ikinci oldu. Öğrenciler, haftanın 5 günü disiplinli bir şekilde antrenman yapıp hem derslerinde hem de sportif başarı gösteriyor. Antrenörleriyle birlikte yağmur, çamur, fırtına demeden çalışan gençler, Türkiye şampiyonu olmanın gururunu yaşıyor.

28.05.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde her gün kürek çeken liseli gençler, yoğun antrenmanların karşılığını alarak Okullararası Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde birinci, kızlarda ikinci oldu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'nün kıyısında bulunan ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde öğrenciler 9. sınıfta gönüllülük esasıyla kürek takımına başvuruyor. Öğrenciler, hocaları tarafından yapılan mülakatlarla takıma seçiliyor ve disiplinli bir şekilde haftanın 5 günü antrenman yapıp kürek çekiyor.

Antrenörleriyle birlikte yağmur, çamur, fırtına demeden antrenman yapan öğrenciler, hem derslerinde hem de sportif başarı gösteriyor.

Türkiye şampiyonu oldular

Yoğun antrenmanlarının karşılığını alan liseli gençler, 29-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul Haliç'te düzenlenen Okullararası Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye birincisi, kızlarda ise Türkiye ikincisi oldu.

"Bu çocukları çok yönlü yetiştirmemiz gerekiyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan antrenör Tekin Müştekin, "İstekli olan tüm öğrencilerimizi buraya davet ederiz ve yıl içerisinde bu sporu sevenler burada kalır. Bu çocukları çok yönlü yetiştirmemiz gerekiyor. O nedenle böyle yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Haftanın 3 günü okul çıkışı, 2 günü de sabah sabah erkenden geliyorlar. Her türlü ortam şartlarında geliyorlar ve antrenman yapıyorlar" dedi.

"Okulun gölün kıyısında olması çok güzel"

Okulun Seyhan Baraj Gölü'nün kıyısında bulunmasının avantaj sağladığını vurgulayan Müştekin, "Okulun gölün kıyısında olması çok güzel. Beden eğitimi dersinde bile antrenman yapabiliyoruz. Okul çıkışında hiçbir vakit kaybetmeden antrenman yapıyoruz. Çalışmalarımızı bu şekilde yapmamız bizim başarılarımızı da arttırıyor" diye konuştu.

"Çok mutluyum"

9.sınıf öğrencisi Mahmut Gök, "Okula geldikten sonra kürek sporu hakkında bilgim oldu. Bu şampiyonlukları bolca çalışmaya borçluyuz. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

"Göl kenarı bize avantaj sağlıyor"

Defne Akıcı isimli öğrenci ise okullarının gölün kenarında olmasının avantajını yaşadıklarını anlatarak, "Çok güzel bir ortam var burada. Okulumuzun göl kenarında olması bize büyük bir avantaj sağlıyor. Antrenmanlarımızı istediğimiz gibi yapıyoruz ve çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kutay Erol ve İlkay Yavan isimli öğrenciler de emeklerinin karşılıklarını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan Baraj Gölü, Fırtına, Türkiye, Adana, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Liseli Gençler Kürek Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:48:23. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Liseli Gençler Kürek Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement