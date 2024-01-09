Adana\'da sokakta yaşayan kimsesiz genç, yiyecekleri sokak hayvanlarıyla paylaşıyor

Adana'da sokakta yaşayan 18 yaşındaki kimsesiz genç, kendine verilen yiyecekleri sokak hayvanlarıyla paylaşıyor.

Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda, banklarda yaşamını tek başına sürdüren Mustafa Bekir, sokak hayvanlarına gösterdiği ilgi ile dikkat çekiyor. Her fırsatta yardımseverlerin kendine verdiği desteği sokak hayvanlarıyla paylaşan 18 yaşındaki Mustafa, onlarla eğlenceli vakit geçiriyor. Mustafa'yı tanıyan vatandaşlar ise onu 'fareli köyün kavalcısı'na benzetiyor.

Bölgedeki hayvanlara baktığını söyleyen Mustafa, "Hayırsever biri koyun eti verdi 'sen dışarıda kalıyorsun sokakta, biliyorum. Al bunları köpeklere dağıt, yesinler hayrın olsun' dedi. Haftada bir gün yemek veriyorum bunlara. Kendi kazandığım ve milletin verdiği parayı bunlara harcıyorum" şeklinde konuştu.

Adana'da kimsesinin olmadığını ve tek yaşadığını kaydeden Mustafa Bekir, "Sabaha kadar geziyorum. Akşamüstü yatıyorum. Sabah yine aynı bu şekilde devam ediyorum. Arada haftada bir gün buraya kemik getiriyorum, yoksa bunlar birbirlerine giriyor. Kavga ediyorlar sürekli" dedi.

"Hayvanlar iyi, güzel dosttur, insanlardan sadık"

Adnan Menderes ve Barajyolu taraflarında beslemeler gerçekleştirdiğini dile getiren Bekir, "Pazar günleri arada geliyorum, dağıtım yapıp ondan sonra gidiyorum. Bugün yaptım, bir de öbür pazar günü yapacağım. Menderes'in oraya gidiyorum, oraya dağıtım yapıyorum. Burası ve orası var, başka yer yok. Hayvanlar iyi, güzel dosttur. İnsanlardan sadık. Güzel yani" ifadelerini kullandı.

"Biz ona, o da köpeklere yardım ediyor"

Her yürüyüşe çıktığında Mustafa'yı gördüğünü ifade eden çevre sakinlerinden Faruk Deniz, "Genç kardeşimiz hep köpeklerle. Bir ara 7-8 tane köpeği vardı. Fareli köyün kavalcısı var ya, aynı onun gibiydi. Biz buna yardım ediyoruz, o da o köpeklere alıyor bir şeyler yediriyor. Burada da yatıp kalkıyorlar herhalde. Yaklaşık 2-3 güne bir görürüm. Evim buraya yakın. Spora çıkıyorum gezmeye, yürüyüşe. Her yürüyüşe çıktığımda burada. Gece de burada bunlar. Yatıyor, burada yatıyor. Ben 9-10'da falan çıkıyorum yürüyüşe yine burada. Demek ki kalıyor" diye konuştu. - ADANA