Adana Kozan\'da 86 yaşındaki Bayram Ersin, 15 yıldır çayına yaklaşık 8 km yürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Bayram Ersin, müdavimi olduğu kıraathanede günlük çayını içmek için her gün yaklaşık 8 kilometre yürüyor.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Bayram Ersin, 15 yıldır uğradığı aynı kıraathanede çayını içip esnafla ve arkadaşlarıyla sohbet ediyor. 5 kız, 5 erkek olmak üzere 10 çocuk babası, 34 torun sahibi olan Ersin, müdavimi olduğu kıraathaneye gitmek için yaya olarak 4 kilometre yol katediyor. Ersin her sabah yürüyerek, hem çarşı esnafıyla selamlaşıyor hem de sabah sporunu yaparak ilerleyen yaşına rağmen dinç kalmayı başarıyor.

"Hastaneye yılda bir kez giderim"

Bayram Ersin, eşi Lütfiye Ersin'i 2007 yılında kanser nedeniyle kaybetti. Hareketli yaşamını yıllardır sürdürürken sağlığını yürüyüşe ve beslenmesine dikkat etmeye borçlu olduğunu ifade eden Ersin, çok nadir ilaç kullandığını ve hastaneye yılda bir kez gittiğini söyledi.

Ersin, her sabah saat 08.00'de kıraathaneye gitmek için evinden çıktığını belirterek, "Her gün sabah 8 gibi aynı kıraathaneye gelirim. Yaklaşık 8 kilometre yürürüm. 10 çocuğum var. Torun 50 kadar var herhalde, sayısını bilmiyorum. Torunlarımı, onların çocuklarını gördüm. Akşam en geç 8'de uyurum. Salatalı yumurta, sağlıklı beslenirim. Onlara dikkat ederim. Çok nadir ilaç kullanırım. Hastaneye senede bir kez giderim. Şükür ağrıyan yerim yok" dedi.

"Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemeyiz"

Bayram dedenin yıllardır geldiği kıraathanenin müdavimlerinden İbrahim Aydın ise, "Bayram dedeyi yıllardır tanırım. İyi bir insan, kendi halinde biridir. Gelir kıraathaneye, sohbet ederiz. Genç ve dinamik. Onun yürüdüğü yolları ben yürüyemem. Dedem iyidir" diye konuştu.

Kıraathanede bulunan İsmail Bulduk da Ersin'in her gün kilometrelerce yürüyerek gelip gitmesine dikkat çekerek, "Ben de ara sıra buraya gelirim. Yürüyerek gelir gider. Maşallah deriz. Zaman geçiririz, sohbet ederiz, akşama kadar gider. Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemeyiz. Eski toprak. Bize 'Kendinize iyi bakın, boğazınızı esirgemeyin, yürüyüş yapın' diye nasihat eder" ifadelerini kullandı.