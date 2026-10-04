Adana Kozan'da 86 yaşındaki Bayram Ersin, 15 yıldır çayına yaklaşık 8 km yürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Kozan'da 86 yaşındaki Bayram Ersin, 15 yıldır çayına yaklaşık 8 km yürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan\'da 86 yaşındaki Bayram Ersin, 15 yıldır çayına yaklaşık 8 km yürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Bayram Ersin, 15 yıldır müdavimi olduğu kıraathaneye çay içmeye gidiyor. Her gün yaklaşık 8 kilometre yürüdüğünü belirten Ersin, sağlığını yürüyüşe ve beslenmeye borçlu olduğunu, hastaneye yılda bir kez gittiğini söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Bayram Ersin, müdavimi olduğu kıraathanede günlük çayını içmek için her gün yaklaşık 8 kilometre yürüyor.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Bayram Ersin, 15 yıldır uğradığı aynı kıraathanede çayını içip esnafla ve arkadaşlarıyla sohbet ediyor. 5 kız, 5 erkek olmak üzere 10 çocuk babası, 34 torun sahibi olan Ersin, müdavimi olduğu kıraathaneye gitmek için yaya olarak 4 kilometre yol katediyor. Ersin her sabah yürüyerek, hem çarşı esnafıyla selamlaşıyor hem de sabah sporunu yaparak ilerleyen yaşına rağmen dinç kalmayı başarıyor.

"Hastaneye yılda bir kez giderim"

Bayram Ersin, eşi Lütfiye Ersin'i 2007 yılında kanser nedeniyle kaybetti. Hareketli yaşamını yıllardır sürdürürken sağlığını yürüyüşe ve beslenmesine dikkat etmeye borçlu olduğunu ifade eden Ersin, çok nadir ilaç kullandığını ve hastaneye yılda bir kez gittiğini söyledi.

Ersin, her sabah saat 08.00'de kıraathaneye gitmek için evinden çıktığını belirterek, "Her gün sabah 8 gibi aynı kıraathaneye gelirim. Yaklaşık 8 kilometre yürürüm. 10 çocuğum var. Torun 50 kadar var herhalde, sayısını bilmiyorum. Torunlarımı, onların çocuklarını gördüm. Akşam en geç 8'de uyurum. Salatalı yumurta, sağlıklı beslenirim. Onlara dikkat ederim. Çok nadir ilaç kullanırım. Hastaneye senede bir kez giderim. Şükür ağrıyan yerim yok" dedi.

"Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemeyiz"

Bayram dedenin yıllardır geldiği kıraathanenin müdavimlerinden İbrahim Aydın ise, "Bayram dedeyi yıllardır tanırım. İyi bir insan, kendi halinde biridir. Gelir kıraathaneye, sohbet ederiz. Genç ve dinamik. Onun yürüdüğü yolları ben yürüyemem. Dedem iyidir" diye konuştu.

Kıraathanede bulunan İsmail Bulduk da Ersin'in her gün kilometrelerce yürüyerek gelip gitmesine dikkat çekerek, "Ben de ara sıra buraya gelirim. Yürüyerek gelir gider. Maşallah deriz. Zaman geçiririz, sohbet ederiz, akşama kadar gider. Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemeyiz. Eski toprak. Bize 'Kendinize iyi bakın, boğazınızı esirgemeyin, yürüyüş yapın' diye nasihat eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
GüncelKozanAdanaYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
13:56
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı “No Make Up“ notunu düştü
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! "No Make Up" notunu düştü
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
11:22
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 14:08:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana Kozan'da 86 yaşındaki Bayram Ersin, 15 yıldır çayına yaklaşık 8 km yürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei