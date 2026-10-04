Adıyaman Belediyesi hastaneler bölgesinde sıcak asfalt serimini hafta sonu bitirecek - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi hastaneler bölgesinde sıcak asfalt serimini hafta sonu bitirecek

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Adıyaman Belediyesi hastaneler bölgesinde sıcak asfalt serimini hafta sonu bitirecek
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Adıyaman Belediyesi, hastaneler bölgesindeki yollarda sıcak asfalt serimine başladı. Çalışmalar hafta sonu boyunca 24 saat sürecek; Başkan Abdurrahman Tutdere, sürücüler ile hasta ve sağlık çalışanlarından dikkatli olmalarını istedi.

Adıyaman Belediyesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi güzergahlarında sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte sağlık hizmetlerinin yoğunlaştığı hastaneler bölgesinde asfalt çalışmalarını hızlandırdı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğü güzergahlarını kapsayan çalışma, hafta sonu boyunca kesintisiz sürdürülecek.

Planlama doğrultusunda ekipler, 24 saat esasına göre sahada görev yaparak bölgedeki yolların sıcak asfalt serimini hafta sonu içerisinde tamamlayacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de çalışma alanına giderek yürütülen asfalt serimini yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Tutdere, hastaneler bölgesindeki yolların kısa sürede tamamlanması için yoğun bir mesai yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmaların hafta sonu boyunca devam edeceğini belirten Başkan Tutdere, "Adıyaman Belediyesi Fen İşleri ekiplerimiz, Adıyaman. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin bulunduğu bölgede sıcak asfalt çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahada olacak. Bu hafta sonu bu bölgedeki bütün yollarımızın sıcak asfalt serimini tamamlamış olacağız" dedi.

Çalışmalar nedeniyle bölgede oluşabilecek geçici trafik düzenlemelerine de dikkat çeken Tutdere; sürücülerden, hasta ve hasta yakınlarından ve sağlık çalışanlarından çalışma alanlarında dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA
Abdurrahman TutdereAdıyaman BelediyesiSağlıkGüncelYerelSon Dakika

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