Adıyaman Belediyesi, kurumlarla ortak proje yapmaya devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ildeki kurumlarla ortak projelere imza atmak amacıyla kurum müdürleriyle istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyamanlıların yararına olacak her projeye destek verdiklerini, bundan sonra da vermeye devam edeceklerini söyledi.

Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'i makamında ağırlayan Başkan Süleyman Kılınç, ziyarette yaptığı konuşmada kurumlar arasında yapılan koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Başkan Kılınç, "Yaptığımız görüşmede belediyemizin ve aile ve sosyal politikalar il müdürlüğünün gerçekleştirilebileceği ortak projeler ve işbirlikleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ise yaptığı açıklamada, kendilerini ağırlayan Başkan Kılınç'a ilgisinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN