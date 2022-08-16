'Mahallemde şenlik var' etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
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'Mahallemde şenlik var' etkinlikleri devam ediyor

16.08.2022 16:39
'Mahallemde şenlik var' etkinlikleri devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemde şenlik var' etkinlikleri bu hafta Cumhuriyet, Yeni Mahalle ve Karapınar Mahallesi'ndeki vatandaşlar için kalıcı semt pazarında düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemde şenlik var' etkinlikleri bu hafta Cumhuriyet, Yeni Mahalle ve Karapınar Mahallesi'ndeki vatandaşlar için kalıcı semt pazarında düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta farklı bir noktada düzenlenen 'Mahallemde şenlik var' etkinlikleri bu hafta da büyük ilgi gördü. Yerel sanatçılar Haydar Ulaş, Hüseyin Ekinci ve Lokmanlı Mahmut'un katılımıyla bu hafta Cumhuriyet, Yeni Mahalle ve Karapınar Mahallesi'ni kapsayan kalıcı semt pazarında düzenlenen 'Mahallemde şenlik var' etkinliğine katılan mahalle sakinleri söylenen türkülerle coştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen program öncesi çocuklar palyaço, yüz boyama, animasyon ve şarkılarla doyasıya eğlendi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Hüseyin Ekinci, Cumhuriyet, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Mahallemde şenlik var' etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

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