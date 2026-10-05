Adıyaman Besni'de şiddetli yağış sürerken şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de şiddetli yağış sürerken şimşekler geceyi aydınlattı

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Adıyaman Besni\'de şiddetli yağış sürerken şimşekler geceyi aydınlattı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış kısa sürede artarken gök gürültüsü ve peş peşe çakan şimşekler dikkat çekti. Şimşeklerin yoğun ışığı karanlık gökyüzünü zaman zaman gündüze çevirirken, ilçede yağış ve gök gürültüsü gece boyunca etkili oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve gök gürültüsü hayatı olumsuz etkilerken, peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Besni ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini artırdı. Yağışla birlikte gökyüzünde peş peşe çakan şimşekler ve duyulan gök gürültüsü dikkat çekti. Şimşeklerin oluşturduğu yoğun ışık nedeniyle karanlık gökyüzü zaman zaman adeta gündüze döndü.

İlçe genelinde şiddetli yağış etkisini sürdürürken, gök gürültüsü ve şimşekler de gece boyunca etkili oldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Besni'de şiddetli yağış sürerken şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
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