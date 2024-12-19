Adıyaman'da 'Beşinci Mevsim' Programı - Son Dakika
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Adıyaman'da 'Beşinci Mevsim' Programı

Adıyaman\'da \'Beşinci Mevsim\' Programı

Adıyaman Üniversitesi'nde düzenlenen 'Beşinci Mevsim' etkinliği geniş bir katılımla gerçekleşti.

19.12.2024 11:19
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Adıyaman Üniversitesi Kültür Sanat ve Gelişim Topluluğu Müzikal Faaliyetler Topluluğu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Beşinci Mevsim" adlı şiir ve müzik programı geniş bir katılıma sahne oldu.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe üniversite akademik ve idari personeli, il kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda birbirinden güzel şiirler ve müzik eserleri konuklarla buluştu. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlik, emeği geçen topluluk üyelerine teşekkür belgelerinin takdimi ile son buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 'Beşinci Mevsim' Programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 'Beşinci Mevsim' Programı - Son Dakika
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