Adıyaman\'da Eğitime Destek Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

Adıyaman'da birçok sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu Eğitime Destek Platformu (EDEP), 2024 yılı Şubat ayı toplantısını gerçekleştirildi.

Perre Uygulama Oteli'nde Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıya, Malatya Milletvekili ve önceki dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Eğitime Destek Platformu (EDEP) Bölge Koordinatörü Yakup Akıncıoğlu, EDEP Dönem Başkanı Abdulkadir Kurt, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, Adıyaman'da bulunan birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

EDEP Adıyaman İl Temsilciliği Dönem Başkanı Abdulkadir Kurt, görevi devraldığı günden bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili bilgi verirken, hedeflenen çalışmalar ve projeleri anlattı.

Malatya Milletvekili ve önceki dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yaptığı açıklamada, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişerek eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla yapılan istişarelerin, planlanan faaliyet ve projelerin çok önemli olduğunu ifade ederek katılımcılara teşekkür etti. Tüfenkci, "Deprem sonrası süreçte, hükümet olarak planlı bir şekilde bakanlıklarımız ve belediyelerimizle koordineli bir şekilde hareket etmekteyiz. Deprem bölgelerinde önceliğimiz ticari faaliyetlerin canlandırılmasına yöneliktir. Esnafımızın ayakta durması adına faizsiz kredi vermekteyiz. Deprem sürecinden bu yana esnaflarımızın vergilerini faizsiz olarak erteledik. Bu süreçle ilgili olarak da Maliye Bakanlığımızın çalışmaları devam etmekte, esnafımızın vergi erteleme süreci uzatılacak olup bir süre daha esnaflarımızdan vergi alınmayacaktır. 2025 yılının sonunda hak sahipliklerinin tamamının teslim edilmesini planladıklarını, hükümet olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına top yekün çalışmalarımız devam etmekte. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun" şeklinde konuştu.

Daha Sonra Adıyaman İl Müftülüğü Din Eğitimi Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Son olarak ise İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman'da eğitimde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Programda ayrıca söz alan bazı isteyen sivil toplum kuruluşu temsilcileri gündem ile alakalı sorular sorarak önerilerde bulundular. - ADIYAMAN