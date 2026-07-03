Adıyaman Belediyesi'nden üvez ve sivrisineğe karşı kesintisiz mücadele - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden üvez ve sivrisineğe karşı kesintisiz mücadele

Adıyaman Belediyesi\'nden üvez ve sivrisineğe karşı kesintisiz mücadele
03.07.2026 12:38  Güncelleme: 12:39
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Adıyaman Belediyesi, yaz aylarında artan üvez, sivrisinek ve karasineğe karşı 33 mahallede gece gündüz ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. ULV yöntemiyle yapılan uygulamalarda larva ve uçkun mücadelesi koordineli şekilde yürütülüyor.

Adıyaman Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren üvez, sivrisinek ve karasineğe karşı kent genelindeki ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, hava sıcaklıklarının yükselmesi ve hasat dönemine bağlı olarak artan haşere popülasyonuna karşı 33 mahallede planlı ve periyodik bir çalışma yürütüyor.

Üvez ve sivrisinekle mücadele kapsamında kent genelinde ULV yöntemiyle yürütülen ilaçlama çalışmaları, özellikle gece saatlerinde yoğunlaştırıldı. Belediye ekipleri, her gece 7 araç ve 7 personelle sahaya çıkarak mahallelerde düzenli ilaçlama yapıyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, iki günde bir aynı mahalleye yeniden dönerek periyodik ilaçlama programını sürdürüyor. ULV yöntemiyle yapılan uygulamalarda, uçkun haşerelere karşı etkili mücadele hedeflenirken, uygulamanın verimliliğini düşürmemek amacıyla rüzgarlı havalarda ilaçlama çalışmalarına ara veriliyor.

İlaçlama ekipleri; üvez, sivrisinek ve karasineğin üreme alanları arasında yer alan dere yatakları, su akarları, inşaat bodrumları, kazı alanları, sulama havuzları, kuyular ve hayvancılık işletmelerinde de yoğun mesai harcıyor.

Gündüz saatlerinde larva mücadelesi yürüten ekipler, gece saatlerinde ise mahalle genelinde uçkun ilaçlaması gerçekleştiriyor. Bu koordineli çalışmayla haşere yoğunluğunun kaynağında azaltılması ve vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı bir ortamda geçirmesi hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir ortamda geçirebilmesi için ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini belirtti.

Hasat dönemiyle birlikte özellikle üvez popülasyonunda artış yaşandığına dikkat çeken Başkan Tutdere, "Hasat dönemiyle birlikte özellikle üvez popülasyonunda yaşanan artış nedeniyle ilaçlama ekiplerimizi ve araç sayımızı artırarak sahadaki varlığımızı daha da güçlendirdik. 33 mahallemizin tamamında planlı bir takvim doğrultusunda çalışma yürütüyor, her mahallemizi iki günde bir düzenli olarak ilaçlıyoruz.

Gündüz saatlerinde üreme alanlarında larva mücadelesi gerçekleştirirken, gece saatlerinde ise mahallelerimizin genelinde uçkun ilaçlaması yapıyoruz. Amacımız; üvez, sivrisinek ve karasinek kaynaklı rahatsızlıkları en aza indirmek, hemşehrilerimizin yaz mevsimini daha sağlıklı, güvenli ve konforlu geçirmesini sağlamaktır.

İhtiyaç duyulan her noktada ekiplerimizle sahada olmaya ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden üvez ve sivrisineğe karşı kesintisiz mücadele - Son Dakika

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