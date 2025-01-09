Adıyaman\'da Masa Tenisi Finalleri Sona Erdi

Yerel

Adıyaman'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Masa Tenisi il finalleri tamamlandı.

İl genelinde 35 takımın katıldığı müsabakalarda Besni'nin okulları büyük başarıya imza atarak ilk üç sırayı aldı. Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Parlak'ın gözetiminde mücadele eden Dumlupınar Ortaokulu, turnuvanın şampiyonu olarak Adıyaman'ı Bölge Finalleri'nde temsil etmeye hak kazandı. Turnuvada Besni İmam Hatip Ortaokulu, Beden Eğitimi Öğretmeni Ebru Bozkurt'un çalıştırıcılığında ikinci olurken, Tuğsuz Ali Ağa Ortaokulu ise Beden Eğitimi Öğretmenleri Mehmet Çalışan ve Hilal Parlak'ın yönetiminde üçüncülüğü elde etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel tarafından turnuvada dereceye giren tüm takımlar, sporcu öğrenciler, okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri tebrik edilerek teşekkür edildi. - ADIYAMAN