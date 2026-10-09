Adıyaman\'da parmağını boruya sıkıştıran 5 yaşındaki kızı itfaiye kurtardı

Adıyaman'da parmağını boruya sıkıştıran 5 yaşındaki kızı itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Adıyaman merkezde bahçede oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu, parmağını boruya sıkıştırınca ailesi durumu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri keski yardımıyla parmağı borudan çıkardı, kızın gözyaşları son buldu.
Adıyaman'da oyun oynarken parmağını boruya sıkıştıran küçük kızın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Adıyaman merkezde bahçede oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu Berfin A. boruya parmağını sıkıştırdı. Ailenin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi.
Adrese gelen itfaiye ekiplerince keski yardımı ile parmağın borudan çıkartılmasının ardından Berfin'in gözyaşları son buldu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?