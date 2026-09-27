Adıyaman Kahta'da çiftçilere 800 traktör reflektörü dağıtıldı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da çiftçilere 800 traktör reflektörü dağıtıldı

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Adıyaman Kahta\'da çiftçilere 800 traktör reflektörü dağıtıldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörlerin trafikte daha görünür olması için çiftçilere reflektör dağıtıldı. Bölükyayla ve çevre köylerde başlatılan programla ilçe genelinde 800 reflektör dağıtılacağı, bunun kazaları önlemeye katkı sunmasının amaçlandığı belirtildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde traktörlerin trafikte daha görünür hale getirilmesi amacıyla çiftçilere reflektör dağıtıldı.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Daha Güvenli Trafik, Daha Güvenli Yarınlar" temalı Traktörlere Reflektör Dağıtım Programı'na katıldı. Bölükyayla Beldesi ve çevre köylerde gerçekleştirilen program kapsamında çiftçilere traktör reflektörleri teslim edildi. İlçe genelinde toplam 800 reflektörün çiftçilere dağıtılacağı belirtildi. Çalışmayla özellikle gece saatlerinde ve görüş mesafesinin düşük olduğu şartlarda traktörlerin diğer sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesi, tarımsal araçların güvenliğinin artırılması ve muhtemel trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Çalışmanın çiftçilerin güvenliğine katkı sunacağını belirten Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, "Tarımsal faaliyetler sırasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması bizim için büyük önem taşıyor. Traktörlerin trafikte daha görünür olması, özellikle gece ve görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda güvenlik açısından önemli bir tedbir. Çiftçilerimizin reflektör kullanımına özen göstermelerini ve trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Bu tür çalışmalarla güvenli bir trafik ortamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da çiftçilere 800 traktör reflektörü dağıtıldı - Son Dakika
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