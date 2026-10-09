Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kamu hizmetleri toplantısına başkanlık etti

Adıyaman (İHA) – Adıyaman'da kamu hizmetlerini değerlendirme toplantısı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Adıyaman genelinde vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda, hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Toplantıda, kamu hizmetlerinin sunumu sırasında karşılaşılan sorunlar, kurumların ihtiyaç ve talepleri ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular gündeme alındı.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı karşılık verilmesi, hizmet süreçlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.