ADÜ'den Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ADÜ'den Engelliler Haftası Etkinliği

ADÜ\'den Engelliler Haftası Etkinliği
17.05.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan MYO öğrencileri, Engelliler Haftası'nda özel bireyler için sosyal sorumluluk etkinliği düzenledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Engelliler Haftası kapsamında Bozdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Okan Ertosluk rehberliğinde Gönüllülük Çalışmaları dersinin uygulaması kapsamında düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilerin iletişim, empati, iş birliği, sosyal sorumluluk ve gönüllülük becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, özel bireylerle kurulan sosyal etkileşim aracılığıyla toplumsal duyarlılığın artırılması amaçlandı. Program kapsamında müzikli hareket oyunları, grup oyunları, ip atlama, uçurtma uçurma, el izi ağacı etkinliği, yüz boyama, boyama ve sanat etkinlikleri ile hediyeleşme faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda öğrenciler toplu hatıra etkinliği ile günü anlamlı bir şekilde tamamladı.

Etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Dr. Öğr. Üyesi Okan Ertosluk'a ve gönüllü olarak etkinlikte yer alan Bozdoğan MYO öğrencilerine teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ'den Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti
Kriz Türkiye’ye yaradı 100 milyon dolarlık yatırım geliyor Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Geceye damga vuran görüntü Osimhen’in surat ifadesini görenler anlam veremedi Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi
Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı: Hırsızlar, hırsızlık kutlanamaz Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı: Hırsızlar, hırsızlık kutlanamaz

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 17:02:57. #7.13#
SON DAKİKA: ADÜ'den Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.