Afyon'daki Hayvan Pazarları Yeniden Açılıyor

Afyonkarahisar'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarlarının 21 Nisan Pazartesi günü tekrar açılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde görülen şap hastalığı nedeni ile kapatılan hayvan pazarları 21 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren tekrar açılacaktır. Yetiştiricilerimize duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR