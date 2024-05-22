Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ataköy Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ataköy Mahallesi'ni ziyaret etti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ataköy Mahallesi\'ni ziyaret etti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçim sonrası ilk ziyaretini Ataköy Mahallesi'ne gerçekleştirdi. Başkan Köksal, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm üretme sözü verdi.

22.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:02
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk ziyaretini Ataköy Mahallesi'ne gerçekleştirdi.

Başkan Yardımcısı Erkan Uysal ve Birim Müdürleri ile birlikte, Ataköy Mahalle Muhtarı Hasan Öz'ü ziyaret eden Başkan Köksal, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde tespit edip, çözümler üretti. Muhtarlık binasında talepleri dinleyen Başkan Köksal, "Seçimden önce söz verdiğimiz gibi, 'Yerinde tespit, yerinde çözüm' anlayışı ile her mahallemize ve her semtimize eşit hizmet götüreceğiz. Hizmetten mahrum kalmış olan tüm mahallelerimiz için gece gündüz demeden çalışacağız" diye konuştu. Başkan Köksal, mahallede yapılacak yatırımlar ve çalışmalar için vatandaşlardan gelen talepleri dinledi, Afyonkarahisar'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.

Çok amaçlı salonun düğün sezonuna yetiştirilmesi talimatında bulunan Başkan Köksal, mahalle sakinlerinin binadan faydalanması gerektiğine işaret etti.

Ataköy'e halk ekmek satış büfesi talebini de geri çevirmeyen Başkan Köksal, Yüntaş Genel Müdürü Kemal Doğan'ı aradı. Başkanımız, hem Ataköy, hemde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerinin ortak kullanım noktasındaki bir bölgede halk ekmek büfesinin konulacağı müjdesini verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ataköy Mahallesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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