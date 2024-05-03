Afyonkarahisar Belediye Başkanı Çalışanlara Verilen Sözleri Tutacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Çalışanlara Verilen Sözleri Tutacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Çalışanlara Verilen Sözleri Tutacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye çalışanları için verdikleri sözleri yerine getireceklerini açıkladı. Başkan Köksal, çalışanların taleplerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

03.05.2024 09:58  Güncelleme: 10:01
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye çalışanları için verdikleri sözü tutacaklarını söyleyerek, "Çalışanlarımızın taleplerini karşılama noktasında seçim döneminde vermiş olduğumuz maaş gibi birtakım sözlerimizi de yerine getireceğiz. Çünkü onlar bizim çalışma arkadaşlarımız. Olmazsa olmazımız" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Başkan Köksal başkanlığında toplandı. Bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi'nin geride bıraktığı süreçte yaptığı faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ilgili yapılan kutlamalardan da bahseden Başkan Köksal, "Belediyemizde çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimizle birlikte olduk. Onları dinledik. Taleplerini karşılama noktasında seçim döneminde vermiş olduğumuz maaş gibi birtakım sözlerimizi de yerine getireceğiz. Çünkü onlar bizim çalışma arkadaşlarımız. Olmazsa olmazımız. Belediye hizmetlerinin sunumunda temizlikten, kanalizasyona ve park bahçelere kadar bütün birimlerimizde çalışan birçok emekçi kardeşimizin bu vesileyle bir kez daha İşçi Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediye Başkanı Çalışanlara Verilen Sözleri Tutacak - Son Dakika

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