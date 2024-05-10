Afyonkarahisar Belediye Başkanı Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Engelli bireylerin fırsat verildiğinde elde ettikleri başarıların takdire şayan olduğunu ifade eden Başkan Köksal, hayata geçirilen tüm çalışmalarda engelli vatandaşları gözeterek çalışacaklarını söyledi. Engelli bireylerin yanında olmaktan ve sorunlarını çözme gayretinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini ifade eden Başkan Köksal mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özel evlatlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Özel vatandaşlarımız en önemli hususun farkındalık olduğunu biliyor, farklılıkların ise bizim zenginliğimiz olduğunu düşünüyoruz. Toplumumuzun önemli bir parçasını oluşturan engellilere, her kesiminin sahip çıkması, onların topluma kazandırılmaları ve kimseye muhtaç olmadan üretken duruma gelmeleri için gereken çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, onların insan onuruna ve sosyal adalete uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak, rehabilitasyonlarına yardımcı olmak, hepimizin ortak sorumluluğudur ve insan haklarına saygının gereğidir. Toplumun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili sorunların çözümünde duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle Engelliler Haftası'nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerini saygıyla selamlıyorum." - AFYONKARAHİSAR