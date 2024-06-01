Afyonkarahisar Belediye Başkanı Fatih Mahallesi sakinleriyle buluştu

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 'Halk Günü' etkinliği çerçevesinde Fatih Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Halk Günü toplantılarının ikincisi Fatih Mahallesinde gerçekleşti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Köksal, sorunları, talepleri ve önerilerini dinledi. Halk Günü toplantılarının vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve onların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek adına büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Köksal, mahalle sakinlerinin görüş ve önerileri, belediye hizmetlerini daha iyi ve verimli hale getirmede yol gösterici olacağını söyledi. Kendisine iletilen her konuyu dikkatle not alan Başkan Köksal, ilgili birim müdürlerine hızlı çözüm bulunması için talimat verdi. - AFYONKARAHİSAR