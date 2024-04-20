Afyonkarahisar Belediyesi Sığınmacıların Kaçak İşyerlerini Kapattı

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Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları denetimde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait işyerlerini kapattı.

Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bizzat katıldığı denetimlerde kaçak olarak işletildiği tespit edilen dükkanlar mühürlendi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 5 farklı noktada tespit edilen iş yerlerinin faaliyetleri durduruldu. Erenler Mahallesi'nde spor salonu, Cumhuriyet Mahallesi'nde tatlıcı, Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacıların işyerleri Başkan Köksal'ın talimatlarıyla kapatıldı.

"Afyon'dan ayrılmaları için ne gerekiyorsa yapacağım"

Başkan Köksal, denetimlerinden ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Bugün Zabıta ekiplerimizle birlikte şehrimizde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyet gösteren sığınmacılara ait iş yerlerinin faaliyetlerine son verdik. Erenler Mahallesi'nde Spor Salonu, Cumhuriyet Mahallesi'nde tatlıcı, Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal dükkanı olan iş yerlerini mühürledik. Söz verdiğim gibi Afyonkarahisar'da Suriyeli mülteciler olmak üzere tüm mültecilerin iş yeri açmalarına engel olacağım, şehrimizden ayrılmaları için ne gerekiyorsa yapacağım. Amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceğiz Afyonkarahisar'dan." - AFYONKARAHİSAR