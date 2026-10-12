Afyonkarahisar Bolvadin ve Evciler'de küçükbaş hayvanlara aşılama yapılıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin ve Evciler'de küçükbaş hayvanlara aşılama yapılıyor

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Afyonkarahisar Bolvadin ve Evciler\'de küçükbaş hayvanlara aşılama yapılıyor
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Evciler ilçelerinde küçükbaş hayvan işletmelerinde aşılama ve kimliklendirme çalışmaları yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personelince hayvanların sağlık durumları takip edilip kayıt işlemleri mevzuata uygun yürütüldü.

Afyonkarahisar'da hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan hareketlerinin kayıt altında tutulması amacıyla küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Bolvadin ve Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personelleri tarafından küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmelerde aşılama ve kimliklendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında hayvanların sağlık durumları takip edilerek kayıt ve kimliklendirme işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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