Afyonkarahisar Çay'da Kaymakam Türker, mesai arkadaşlarının nikah şahitliğini üstlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Çay'da Kaymakam Türker, mesai arkadaşlarının nikah şahitliğini üstlendi

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Afyonkarahisar Çay\'da Kaymakam Türker, mesai arkadaşlarının nikah şahitliğini üstlendi
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen düğünde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, mesai arkadaşları Aysun Orak ve Uygar Tekin çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Türker, çifti ve ailelerini tebrik ederek hediyesini takdim etti, ömür boyu mutluluklar diledi.

Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, mesai arkadaşları Aysun Orak ve Uygar Tekin çiftinin mutlu gününe ortak oldu. Kaymakam Türker, genç çiftin düğün merasimine katılarak nikah şahitliklerini üstlendi.

Çay ilçesinde düzenlenen düğün törenine katılan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, nikah masasında mesai arkadaşları olan gelin Aysun Orak ile damat Uygar Tekin'e şahitlik etti. Çiftin nikah şahitliğini yaparak mutluluklarına ortak olan Türker, Orak ve Tekin ailelerini de tebrik ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Çiftin yeni başlangıçlarının hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Türker, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek hediyesini takdim etti. Neşeli ve coşkulu anların yaşandığı düğün merasimi, davetlilerin tebrikleri ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İHA
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