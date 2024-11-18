Afyonkarahisar\'da 94 Çiftçiye Buğday Tohumu Dağıtıldı

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Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi bütçesinden 94 çiftçiye yüzde 50 hibeli 33 ton 300 kilogram buğday tohumu dağıtıldı.

Dağıtımın Çay ilçesinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Dağıtımın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Afyonkarahisar İl Özel İdaresi bütçeli yüzde 50 hibeli 33 ton 300 kilogram buğday tohumunun 94 üreticimize dağıtımı gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR