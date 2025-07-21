Afyonkarahisar\'da Değerlendirme Toplantısı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın başkanlığında, il genelindeki çalışmaların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali Yardımcıları Celil Ateşoğlu, Murat Büyükköse ve İhsan Ayrancı ile Vali Yardımcısı Vekilleri Ali Arıkan ve Bedir Deveci katıldı. İl genelinde yürütülen kamu hizmetlerinin etkinliği, devam eden projeler ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, koordinasyonun artırılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu. Vali Yiğitbaşı, toplantıya katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR