Afyonkarahisar\'da Kasten Yaralama Suçundan Hükümlü Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından kasten yaralama suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şahıs Afyonkarahisar merkezde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR